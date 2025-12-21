花旗：比特幣上看14萬美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

比特幣最近幾周一直承壓，20日開始看到反彈，一度上漲3.5%至8.85萬美元附近。花旗集團（Citigroup）說，比特幣未來12個月在基本情境下，目標價為14.3萬美元，以目前價位計算，等於還有上攻62%的空間；但若是全球經濟衰退陷入熊市情境，也有崩跌至7.85萬美元的風險。

花旗樂觀的理由在於，預期會有來自加密幣ETF快速且大量的需求，再加上股市料將繼續上漲。花旗分析師點出關鍵支撐價位在7萬美元，牛市情境目標價可達18.9萬美元。根據道瓊市場數據，比特幣10月創下12.6萬美元的歷史新高之後，已下挫約30%，今年到目前跌幅約9%。

花旗的最新14.3萬美元目標價，跟他們10月做的預測18.1萬美元相比，其實是下修了，前後時間相差不到兩個月。倫敦的渣打銀行也有類似調整，8日那一周把2026年比特幣的預測價格由原本的30萬美元，砍半到15萬美元。

以多頭出名的「女股神」伍德（Cathie Wood）最近也比較謹慎，在CNBC 11月的訪談中，她把對比特幣超級樂觀的2030年預測價格，由150萬美元，下調至120萬美元，原因是穩定幣的競爭愈來愈大。

比特幣 標價 經濟衰退

延伸閱讀

比特幣陷入慢性失血

央行明確評估：比特幣不符合外匯存底儲備資產要件

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

比特幣重新站回9.2萬美元 專家提醒有這風險

相關新聞

美股連漲迎耶誕行情 投資人押注明年兩度降息逢低進場

科技股上周五（19日）反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。

「大賣空」本尊貝瑞：美國AI發展押寶NVIDIA晶片 注定會輸中國大陸

電影「大賣空」原型人物貝瑞20日警告，倘若美國企業砸重金投入人工智慧（AI）軍備競賽，而且押寶輝達（Nvidia）耗電兇...

「2026年十大預言」美科技股看漲20% 輝達仍會稱霸全球AI晶片

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股...

才4天又寫新紀錄！馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

距離馬斯克成為全球首位身家破6,000億美元的超級富豪，不過才短短四天，他的身家在19日再創新猷，一口氣衝破7,000億...

「量化雞尾酒」今年奏凱歌 多元資產組合漲贏標普500

人工智慧（AI）科技股無疑是2025年市場焦點，但全球市場正悄悄興起一股「分散化」潮流。分析師預期，多元資產投資風潮仍會...

明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。