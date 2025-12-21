花旗：比特幣上看14萬美元

比特幣最近幾周一直承壓，20日開始看到反彈，一度上漲3.5%至8.85萬美元附近。花旗集團（Citigroup）說，比特幣未來12個月在基本情境下，目標價為14.3萬美元，以目前價位計算，等於還有上攻62%的空間；但若是全球經濟衰退陷入熊市情境，也有崩跌至7.85萬美元的風險。

花旗樂觀的理由在於，預期會有來自加密幣ETF快速且大量的需求，再加上股市料將繼續上漲。花旗分析師點出關鍵支撐價位在7萬美元，牛市情境目標價可達18.9萬美元。根據道瓊市場數據，比特幣10月創下12.6萬美元的歷史新高之後，已下挫約30%，今年到目前跌幅約9%。

花旗的最新14.3萬美元目標價，跟他們10月做的預測18.1萬美元相比，其實是下修了，前後時間相差不到兩個月。倫敦的渣打銀行也有類似調整，8日那一周把2026年比特幣的預測價格由原本的30萬美元，砍半到15萬美元。

以多頭出名的「女股神」伍德（Cathie Wood）最近也比較謹慎，在CNBC 11月的訪談中，她把對比特幣超級樂觀的2030年預測價格，由150萬美元，下調至120萬美元，原因是穩定幣的競爭愈來愈大。