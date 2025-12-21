聽新聞
美股連漲迎耶誕行情 投資人押注明年兩度降息逢低進場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
科技股上周五反彈，帶動美股連二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕行情」暖身的意味。（路透）
科技股上周五（19日）反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。

標普500指數和道瓊工業指數19日分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克指數則上漲1.3%，周線上漲0.5%。

在輝達（NVIDIA）反彈3.9%帶動下，費城半導體指數19日大漲3%，周線漲0.5%，台積電（2330）ADR上漲1.5%，周線仍跌1.1%。甲骨文大漲 4.6%，因TikTok在美業務出售拍板，將由甲骨文為首的買家入主。

12月向來是美股表現較強的月份，歷來平均漲幅都在1%以上。但標普500指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅0.2%。

市場先前因質疑AI過熱以及對Fed寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。15日一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息

Edward Jones資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，上周的經濟數據大致強化Fed傾向降息的預期，儘管投資人可能在未來幾天因全年表現穩健而尋求落袋為安，進而造成些許賣壓，但最新數據可能為今年的耶誕行情亮起綠燈。

降息 標普 美股

