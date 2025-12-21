軟銀籌銀彈投資 OpenAI履行225億美元「全面押注」承諾

軟銀集團（SoftBank）正力拚在年底前，履行對OpenAI「全面押注」的225億美元投資承諾。

路透引述知情人士報導，軟銀將透過一連串方式籌得現金，包括出售一些投資部位，例如，孫正義先前已全面脫手AI晶片龍頭輝達價值58億美元的股權，以及出脫T-Moblle價值48億美元的持股，並進行裁員。其他方式包括，軟銀可能動用以晶片公司安謀（Arm）的持股作為擔保的保證金貸款。

兩位消息人士指出，孫正義已將軟銀願景基金的其他交易活動放緩到接近停滯，任何規模超過5,000萬美元的交易，都需要經過他本人明確核准。

孫正義有強烈理由動用各種融資機制，以履行對OpenAI的投資承諾，軟銀在4月敲定投資OpenAI的交易，使後者估值達到3,000億美元。此後，OpenAI的估值大幅攀升，且正與亞馬遜等各方洽談投資協議；一名消息人士指出，相關談判可能使其估值暴增至接近9,000億美元、等於翻了三倍；一旦交易完成，這將讓軟銀在帳面上取得可觀的未實現收益。

這筆新資金對OpenAI至關緊要，以因應訓練與運行AI模型不斷攀高的成本，尤其是來自Google的競爭已持續升溫。