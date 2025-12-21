軟銀籌銀彈投資 OpenAI履行225億美元「全面押注」承諾

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
軟銀集團（SoftBank）正力拚在年底前，履行對OpenAI「全面押注」的225億美元投資承諾。路透
軟銀集團（SoftBank）正力拚在年底前，履行對OpenAI「全面押注」的225億美元投資承諾。路透

軟銀集團（SoftBank）正力拚在年底前，履行對OpenAI「全面押注」的225億美元投資承諾。

路透引述知情人士報導，軟銀將透過一連串方式籌得現金，包括出售一些投資部位，例如，孫正義先前已全面脫手AI晶片龍頭輝達價值58億美元的股權，以及出脫T-Moblle價值48億美元的持股，並進行裁員。其他方式包括，軟銀可能動用以晶片公司安謀（Arm）的持股作為擔保的保證金貸款。

兩位消息人士指出，孫正義已將軟銀願景基金的其他交易活動放緩到接近停滯，任何規模超過5,000萬美元的交易，都需要經過他本人明確核准。

孫正義有強烈理由動用各種融資機制，以履行對OpenAI的投資承諾，軟銀在4月敲定投資OpenAI的交易，使後者估值達到3,000億美元。此後，OpenAI的估值大幅攀升，且正與亞馬遜等各方洽談投資協議；一名消息人士指出，相關談判可能使其估值暴增至接近9,000億美元、等於翻了三倍；一旦交易完成，這將讓軟銀在帳面上取得可觀的未實現收益。

這筆新資金對OpenAI至關緊要，以因應訓練與運行AI模型不斷攀高的成本，尤其是來自Google的競爭已持續升溫。

AI 軟銀

延伸閱讀

OpenAI 擬打造主動硬體產品

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

日職／軟銀18號球衣虛位以待徐若熙 松坂大輔曾穿3年貢獻0勝

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

相關新聞

美股連漲迎耶誕行情 投資人押注明年兩度降息逢低進場

科技股上周五（19日）反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。

「大賣空」本尊貝瑞：美國AI發展押寶NVIDIA晶片 注定會輸中國大陸

電影「大賣空」原型人物貝瑞20日警告，倘若美國企業砸重金投入人工智慧（AI）軍備競賽，而且押寶輝達（Nvidia）耗電兇...

「2026年十大預言」美科技股看漲20% 輝達仍會稱霸全球AI晶片

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股...

才4天又寫新紀錄！馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

距離馬斯克成為全球首位身家破6,000億美元的超級富豪，不過才短短四天，他的身家在19日再創新猷，一口氣衝破7,000億...

「量化雞尾酒」今年奏凱歌 多元資產組合漲贏標普500

人工智慧（AI）科技股無疑是2025年市場焦點，但全球市場正悄悄興起一股「分散化」潮流。分析師預期，多元資產投資風潮仍會...

明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。