明年美國科技股還能再漲20%？Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
知名券商Wedbush預測輝達（Nvidia）2026年繼續稱霸全球AI晶片。路透
知名券商Wedbush預測輝達（Nvidia）2026年繼續稱霸全球AI晶片。路透

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股明年將可上漲超過20%，輝達（Nvidia）仍會稱霸全球AI晶片，並認為蘋果公司（Apple）與Google將以Gemini為中心，宣布形成正式AI夥伴關係。

艾夫斯的分析師團隊說：「邁入2026年，科技世界與投資人對於AI革命感到興奮又緊張。一方面，這是一場正在成形的第四次工業革命，美國30年來首次在科技領域領先中國……但另一方面，為了達到企業、消費者AI革命高峰所需的數兆美元投資，已在投資人之間引發緊張情緒與質疑聲浪。」

Wedbush分析師們認為，這兩種觀點可以同時成立，而這「最終說明了2026年將是AI革命建設過程中的一個關鍵轉折年」。

以下是Wedbush證券的2026年十大科技預測：

1. 隨著跨軟體、晶片與基礎設施等領域的AI革命，進行的第二、第三與第四層衍生逐步成形，科技股在2026年將上漲超過20%。

2. 特斯拉（Tesla）明年會在超過30個城市成功推出自駕計程車（Robotaxi）、擴大量產Cybercab，開啟真正的自動駕駛時代。針對特斯拉的基本情境，目標價為600美元，多頭情境為800美元。

3. 蘋果與Google將圍繞著Gemini，宣布正式的AI夥伴關係，蘋果真正的AI策略因此確立。蘋果最終在網絡內推出的AI訂閱服務，帶動蘋果在2026年市值達到5兆美元。

4. 最佳的AI基礎設施併購標的是Nebius，這家公司可能在明年被某家超大規模雲端服務商收購，潛在買家包括微軟（ Microsoft）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）。

5. 網路安全產業將是科技版圖中表現最為突出的次產業之一，預期會有併購活動，最看好CrowdStrike和Palo Alto Networks這兩檔資安股。

6. 甲骨文（Oracle）成功達成擴建資料中心的目標，並開始將其積壓的龐大AI履約訂單轉化為營收，2026年股價預期可達250美元。

7. 川普政府預期會投資家量子運算公司，首選標的是IonQ和Rigetti Computing。量子運算在與中國抗衡時，是可能涉及國家安全的一環。

8. 微軟將在2026年達到甜蜜點。更多企業透過微軟的Azure服務加速進行AI策略，預測微軟會是2026年表現最佳的雲端軟體公司。

9. 輝達仍將居全球AI晶片霸主地位，並透過美中貿易談判進一步取得進入中國市場的管道。Wedbush分析師說：「華爾街現在繼續嚴重低估2026年輝達的需求驅力，我們對輝達多頭情境目標價定為275美元。」

10. Palantir Technologies明年將透過人工智慧平台（AIP）擴大在商業AI的成功，成為AI革命中站在舞台中央、引領潮流的軟體領導者之一，有望在未來兩至三年內朝1兆美元估值挺進。

