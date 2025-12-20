快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億美元薪酬案獲恢復

中央社／ 德拉瓦州威明頓19日綜合外電報導
美國德拉瓦州最高法院今天恢復特斯拉（Tesla）執行長馬斯克於2018年獲得的薪酬方案。路透
美國德拉瓦州最高法院今天恢復特斯拉（Tesla）執行長馬斯克於2018年獲得的薪酬方案。路透

美國德拉瓦州最高法院今天恢復特斯拉（Tesla）執行長馬斯克於2018年獲得的薪酬方案。這項方案曾一度價值560億美元，但兩年前被下級法院以「高到無法理解」為由駁回。

路透社報導，今天的裁決推翻了先前裁定。當時的裁定曾引發馬斯克（Elon Musk）強烈反彈，並損及德拉瓦州親商的聲譽。

法院表示，2024年撤銷這項薪酬方案的裁決，對馬斯克而言是不當且不公平的。今天發布長達49頁的裁決書指出，全面撤銷薪酬方案，「使得馬斯克在過去6年期間的時間與心血得不到任何補償」。

根據特斯拉今天收盤時的股價計算，這份2018年的薪酬方案現在價值約1390億美元（約新台幣4.4兆元）。

特斯拉未立即回應置評請求。馬斯克則在社群平台X上發文表示，他「沉冤得雪」。

在特斯拉股東於11月批准一項更新、甚至更龐大的薪酬計畫之前，這份薪酬方案是迄今為止規模最大的一筆。

這項裁決意味著馬斯克終於可以為他自2018年以來的工作獲得報酬，他將特斯拉從一家苦苦掙扎的新創公司，轉變為全球最有價值的公司之一。

如果特斯拉上訴失敗，可能會在兩年內對公司利潤造成260億美元的衝擊，以彌補承諾給予馬斯克的替代性股票補償方案，且是以如今高得多的股價來計算。

2018年的薪酬協議規定，如果特斯拉達到各項里程碑，馬斯克將有權以極低的折扣價收購約3.04億股特斯拉股票。這些選擇權約占特斯拉已發行股票的9%，而特斯拉也確實達到各項里程碑。

在股東批准2018年補償方案後不久，僅持股9股的股東托內塔（Richard Tornetta）便對董事會提告，導致馬斯克從未行使這些股票選擇權。

