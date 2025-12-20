Shein躲過在法暫停營運 議員報告籲嚴管進口商品

快訊

中央社／ 巴黎19日專電
中資超快時尚電商平台Shein先前在法國被指控販售違法商品，很快就將爭議性商品下架。法國政府希望暫時封鎖Shein網站3個月，但巴黎法院今天裁定此一要求「不成比例」。

這項裁定對政府來說是一次挫敗。法院承認「公共秩序受到嚴重損害」，但也認為這些銷售案例是偶發性質，且平台已下架有問題的商品。

Shein先前被發現販售兒童樣貌的色情玩偶、武器、違禁藥品等爭議性商品。法國政府上月初要求Shein至少應繼續暫停第3方賣家銷售商品，並暫停服飾以外的銷售業務。

法國新聞台（franceinfo）報導，Shein辯稱平台已下架爭議性商品。法院今天表示，全面封鎖Shein平台的做法「不成比例」，對商業自由構成不合理侵犯；法院僅禁止Shein在未實施有效年齡驗證措施的情況下恢復販售色情商品。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）今天稍早說，他期望Shein平台暫停營運，即便法院駁回政府的要求，這場抗爭也將繼續下去，特別是透過捍衛「法國製造的各種產品」。

費加洛報（Le Figaro）提到，Shein表達「樂見法院做出此一決定」。

不過，Shein相關司法案件尚未結束，巴黎檢方委託未成年人事務辦公室展開刑事調查，調查對象還包括Temu、全球速賣通（AliExpress）、Wish、eBay等平台。

本週稍早，法國國民議會議員維莫黑-馬克（Antoine Vermorel-Marques）和季貝爾（JulienGuibert）發表一份137頁的報告，直指法國和歐盟必須嚴格管控輸入境內的商品。

他們在報告中提及Shein多達40次、提到Temu達15次，並羅列29項建議，例如針對小包裹課稅、加強管控措施、懲罰平台、提高消費者責任意識等。

他們指出，從中國輸入法國的商品在20年內呈爆炸性成長，增加了4倍多，從2004年價值170億歐元（約新台幣6277億元）達到2022年的780億歐元。具體來說，2022年有1.75億件包裹運抵巴黎戴高樂機場（CDG），2023年有4.1億件，2024年有7.75億件。

在整個歐盟層級，2024年共遞送46億件小包裹，約相當於每天1200萬個。兩位議員在報告中寫道：「原本應送往美國市場的中國出口商品轉向歐洲，導致歐陸變成中國工業產能過剩的壓力緩衝途徑」。

兩位議員指出，法國和歐盟未能有效管控商品湧入境內，例如去年歐盟僅有0.0082%的進口商品被檢查，這個數字顯然太少；而巴黎3大機場2022年針對電商平台小包裹執行為期10天的大規模檢查行動時，開箱檢查了數以千計包裹，發現96.2%的商品涉及「偽造或不符法國或歐盟規範」，包括化妝品、藥物和絨毛玩具等。

報告指出，雖然這不代表96.2%的進口商品都不合規定，但也反映出一個確實存在的公共政策問題。

今年10月，法國消費者聯盟（UFC Que Choisir）調查Shein、Temu販售的充電器和玩具，發現近7成商品不符歐盟規定，甚至有57%危及消費者健康。

兩位議員寫道，中資電商販售的商品構成「不正當競爭，危及本國農工企業，損害環境及消費者的健康安全」，因此建議讓電商巨擘為自己平台銷售的危險或非法商品負起責任，例如在無法確定不合規定商品的賣家、進口商或代理商時，由平台承擔責任。

他們還認為，對小包裹徵收的稅金應提高到5歐元。

法國 歐盟 電商 SHEIN

