美股收紅 AI概念股強勢反彈推升那指續揚

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

美股今天收紅，人工智慧（AI）概念股強勢反彈，連續第二個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數

道瓊工業指數終場上漲183.04點，或0.38%，收在48134.89點。

標準普爾500指數上漲59.74點，或0.88%，收在6834.50點。

那斯達克指數上漲301.26點，或1.31%，收在23307.62點。

費城半導體指數上漲204.235點，或2.98%，收在7067.863點。

指數 科技股 半導體

