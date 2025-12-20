美股收紅 AI概念股強勢反彈推升那指續揚

美股今天收紅，人工智慧（AI）概念股強勢反彈，連續第二個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數。

道瓊工業指數終場上漲183.04點，或0.38%，收在48134.89點。

標準普爾500指數上漲59.74點，或0.88%，收在6834.50點。

那斯達克指數上漲301.26點，或1.31%，收在23307.62點。

費城半導體指數上漲204.235點，或2.98%，收在7067.863點。