美版TikTok真的賣了？出售內容運營權 與甲骨文成立合資公司

中國大陸抖音海外版TikTok執行長周受資十八日證實，已和三大投資方簽署協議，即甲骨文、私募股權公司「銀湖」與總部在阿拉伯聯合大公國阿布達比的人工智慧（ＡＩ）投資基金公司ＭＧＸ，將成立新的TikTok美國合資公司「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」，以確保TikTok能續留美國。

用戶資料交甲骨文系統

根據統計，TikTok在美國擁有逾一點七億名用戶。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十八日報導說，交易雖尚未完成，但此一發展代表TikTok朝著確保能長期留在美國的目標邁進一步。交易完成日將在明年一月廿二日前，仍需中國政府批准才能生效。對此，中國外交部發言人郭嘉昆十九日在記者會中說，中方在TikTok問題上的立場一貫且明確。

根據幾家外媒取得的內部備忘錄和中國「第一財經」報導，周受資致函員工表示，TikTok及其中國母公司字節跳動都與投資聯盟簽署具拘束力的協議。新成立的上述合資公司百分之五十持股，共屬甲骨文、銀湖及ＭＧＸ，三者各擁有百分之十五股份；字節跳動持股占百分之十九點九；剩餘的百分之卅點一持股，則由字節跳動現有部分投資方及其關聯方持有。

上述合資公司將成立新的七人董事會，絕大多數為美籍。該董事會將遵守保護美國人民數據資料與國安規定。美國用戶數據資料將儲存在甲骨文經營的美國系統。

TikTok獨特的演算法，是讓用戶對其黏著度極高的祕密武器。演算法未來將以美國用戶的數據資料重新訓練，確保影音內容不受外部操控。上述合資公司也將負責美國的TikTok內容審查及規定。

字節跳動保留商業業務

演算法一直是TikTok資安在外國引發爭議的核心問題，中國原堅持演算法必須仍由其掌握。但美國則要求TikTok與母公司間的剝離，必須確保TikTok的推薦演算法與字節跳動完全切割。

中國財新網十九日報導，上述交易結構保障字節跳動與TikTok在美國的經濟利益。即字節跳動百分之百全資持有的「字節跳動TikTok美國公司」保留廣告、市場運營及電商等商業活動，並為全球互聯互通提供產品和技術支持，這代表該公司將營運包含直播和電商的影音創作內容，且TikTok未來在美國的營運主要為兩個實體：TikTok美國數據安全合資有限責任公司和字節跳動TikTok美國公司。