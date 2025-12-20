日本明年預算創高 市場擔憂

高市早苗政府已編定2026年度預算草案，規模達到創新高的逾120兆日圓（7,700億美元），引發市場警戒。該預算提案將於26日由內閣批准並送交國會審議，總額超過2025年度的115兆日圓，引發市場對債務負擔增加的擔憂。

如今10年期日債殖利率已逼近2%，日本央行也面臨升息壓力；在利率走升環境下擴張支出，恐加重政府償債負擔，並透過房貸等管道影響民生。高市則強調，政府財政政策並非著眼於規模擴張，而是將在成長與財政永續之間取得平衡。

根據最新稅改草案，自民黨與執政夥伴日本維新黨同意，自2027年1月起，全體所有級距的所得稅率一律調高1個百分點，增加的收入將用於支應國防需求。

不過，為避免短期加重家庭負擔，2011年大地震後加徵的重建附加稅將同步削減相同幅度，使實質稅負暫不增加。

同時，為爭取在國會過關，政府也納入反對黨訴求，推出減稅配套。自民黨與國民民主黨18日達成共識，調高最低應稅門檻，自160萬日圓提高至178萬日圓，並擴大年收入不超過665萬日圓族群的扣除額，最快明年4月新年度起適用。