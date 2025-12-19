芬蘭航太新創獲德軍火商大單 官方對台灣團隊招手

中央社／ 赫爾辛基19日專電

芬蘭航太新創ICEYE昨日與德軍火商達成價值17億歐元（約新台幣586億元）偵察衛星合約，創下芬蘭新創企業歷史性大單；扶持新創的芬蘭國家商務促進局受訪表示歡迎台灣團隊，將透過新創簽證與輔導計畫，協助國際人才跨越文化障礙。

ICEYE在接獲德國最大武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）大單後名聲大噪，這家公司最初孵化自阿爾托大學（Aalto University）實驗室，在尚未商業化前便獲得政府「研究轉商業」撥款；隨後在公司獨立過程中，芬蘭國家商務促進局（Business Finland）更持續投入累計達數千萬歐元的資金支持。

芬蘭國家商務促進局（Business Finland）資深總監伊爾瑪里（Marjo Ilmari）18日接受中央社專訪，表示政府透過在研發初期即介入風險共擔的模式，讓ICEYE得以跨越新創最艱難的草創階段。近期該公司完成1.5億歐元（約新台幣51.7億元）融資，估值突破20億歐元，完成從實驗室原型到國際防衛核心供應商的轉型。

伊爾瑪里認為，芬蘭藉由彼此信任、開放共享的社會氛圍，縮短技術開發到進入市場所需的漫長路徑。例如由學生發起的Slush新創盛會，始於2008年阿爾托大學學生的發起，部分學生前往矽谷後決定在芬蘭打造類似平台，如今已成為全球最具影響力的新創聚會之一，2025年吸引約1.3萬人參加，成功將國際資金引入北歐。

此外，伊爾瑪里表示，芬蘭社會對失敗具備極高包容度，將其視為學習的必經之路。這使創業者能無後顧之憂地追求突破性提案。她提到芬蘭精神Sisu，意指在困境中展現的勇氣與韌性，鼓勵創業者勇於追求全球性目標。

她強調，芬蘭目前重視的五大關鍵領域：人工智慧、量子科技、半導體、健康醫療以及雙用途防衛技術；對於有意進入歐洲市場的台灣及亞洲團隊，芬蘭不僅給予產業發展空間，更透過新創簽證與落地輔導計畫，協助國際人才跨越文化與人脈障礙。

根據招攬標準，理想的團隊需要至少兩位具備多元專業的創辦人，商業構想須有全球市場潛力，才能獲得風險投資支持。

不過她也提及，芬蘭政府近期面臨財政緊縮與社會福利成本攀升，加值稅（VAT）已調升至25.5%，創下西歐新高，對企業營運成本確實造成壓力；但對於有技術優勢的團隊，關鍵競爭力在於人才招攬而非低成本，芬蘭政府仍會優先保障高研發強度的創新企業。

芬蘭 團隊 台幣

延伸閱讀

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

政客聲援芬蘭小姐「瞇瞇眼」 總理致歉中日韓 芬蘭航空遭日人抵制

征戰韓國、新加坡、芬蘭！血肉果汁機暴雷 揭重磅喜訊

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

相關新聞

AI股氣數盡？市場憂1現象成美股後市凶兆 野村策略師曝真正減持原因

自12月初以來，美股標普500指數就一直在180點區間範圍內上下震盪，未能一鼓作氣突破新高。一大因素是，2025年漲勢最...

傳提升艾司摩爾DUV舊型設備效率 陸晶圓廠提高先進晶片產量

中國大陸半導體製造業者據傳將艾司摩爾舊型極紫外光微影（DUV）設備的效率提高，使當地晶圓廠提高先進晶片產量。

法國公共債務128兆創歷史新高 分析師警告市場恐爆發危機

根據最新數據，法國今年第3季公共債務達3兆4820億歐元（約新台幣128兆元），相當於國內生產毛額（GDP）的117.4...

安世半導體停止供應原料…傳子公司轉向陸企 確保晶圓供應

總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體（Nexperia）因公司糾紛停止向中國子公司供應原料後，有文件顯示，中國子公司已與中...

美國通膨低於預期且美光財報佳 亞股隨美股收高

美國最新通貨膨脹數據低於預期，使得美國聯邦準備理事會（Fed）明年1月再度降息的希望更濃；加上美國晶片大廠美光財報亮麗，...

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

人工智慧（AI）巨頭OpenAI執行長奧特曼在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。