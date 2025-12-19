芬蘭航太新創獲德軍火商大單 官方對台灣團隊招手

芬蘭航太新創ICEYE昨日與德軍火商達成價值17億歐元（約新台幣586億元）偵察衛星合約，創下芬蘭新創企業歷史性大單；扶持新創的芬蘭國家商務促進局受訪表示歡迎台灣團隊，將透過新創簽證與輔導計畫，協助國際人才跨越文化障礙。

ICEYE在接獲德國最大武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）大單後名聲大噪，這家公司最初孵化自阿爾托大學（Aalto University）實驗室，在尚未商業化前便獲得政府「研究轉商業」撥款；隨後在公司獨立過程中，芬蘭國家商務促進局（Business Finland）更持續投入累計達數千萬歐元的資金支持。

芬蘭國家商務促進局（Business Finland）資深總監伊爾瑪里（Marjo Ilmari）18日接受中央社專訪，表示政府透過在研發初期即介入風險共擔的模式，讓ICEYE得以跨越新創最艱難的草創階段。近期該公司完成1.5億歐元（約新台幣51.7億元）融資，估值突破20億歐元，完成從實驗室原型到國際防衛核心供應商的轉型。

伊爾瑪里認為，芬蘭藉由彼此信任、開放共享的社會氛圍，縮短技術開發到進入市場所需的漫長路徑。例如由學生發起的Slush新創盛會，始於2008年阿爾托大學學生的發起，部分學生前往矽谷後決定在芬蘭打造類似平台，如今已成為全球最具影響力的新創聚會之一，2025年吸引約1.3萬人參加，成功將國際資金引入北歐。

此外，伊爾瑪里表示，芬蘭社會對失敗具備極高包容度，將其視為學習的必經之路。這使創業者能無後顧之憂地追求突破性提案。她提到芬蘭精神Sisu，意指在困境中展現的勇氣與韌性，鼓勵創業者勇於追求全球性目標。

她強調，芬蘭目前重視的五大關鍵領域：人工智慧、量子科技、半導體、健康醫療以及雙用途防衛技術；對於有意進入歐洲市場的台灣及亞洲團隊，芬蘭不僅給予產業發展空間，更透過新創簽證與落地輔導計畫，協助國際人才跨越文化與人脈障礙。

根據招攬標準，理想的團隊需要至少兩位具備多元專業的創辦人，商業構想須有全球市場潛力，才能獲得風險投資支持。

不過她也提及，芬蘭政府近期面臨財政緊縮與社會福利成本攀升，加值稅（VAT）已調升至25.5%，創下西歐新高，對企業營運成本確實造成壓力；但對於有技術優勢的團隊，關鍵競爭力在於人才招攬而非低成本，芬蘭政府仍會優先保障高研發強度的創新企業。