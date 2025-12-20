聽新聞
川普媒科攻核融合 股漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普旗下的「川普媒體科技集團」（TMTG）進軍核融合產業，18日宣布以超過60億美元合併核融合開發商TAE科技公司，凸顯其大膽押注人工智慧（AI）資料中心所掀起的電力需求熱潮。TMTG股價狂飆，川普身價也隨之暴增5億美元。

交易完成後，雙方股東將各自持有約50%股權，計劃2026年開始興建號稱全球首座公用事業規模的核融合電廠，規劃發電容量為50千瓩（MW），之後將擴增到多達500MW。TAE執行長賓德鮑爾預期，這座電廠將在2031年前上線。

據富比世（Forbes）最新統計，TMTG股價18日一度飆漲45%，川普因為在TMTG的持股而使個人淨值隨之增加5億美元，達到68億美元。 TMTG股價從10月到17日收盤已跌逾40%。  

川普的事業版圖已包括房地產、行動通訊服務、加密貨幣，再運用這樁全股票交易加強多元化投資，瞄準用電需求熱潮，也象徵川普重返白宮後美國併購交易本質的轉變，整合了兩個基本上是截然不同的產業。

成立於1998年的TAE，是美國歷史最悠久也最知名的核融合開發商之一。英國金融時報（FT）引述知情人士指出，TMTG認為TAE「擁有殺手級核融合技術」，基於TMTG的政治人脈，這項合併案能加速TAE發展核融合技術的能力。

川普5月簽署行政命令，要重振美國核能產業，目標在2030年前興建十座大型傳統核能反應爐。

川普 核融合 美國

