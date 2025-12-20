日要蓋最大資料中心聚落

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本世界遺產「五箇山合掌村」所在的富山縣南礪市，計劃設立全國第三座、也是最大一座資料中心聚落，總發電容量達3.1百萬瓩（GW），以滿足該國在人工智慧（AI）競賽上激增的需求。

南礪市19日宣布，將與民間開發商「GigaStream 富山」合作開發資料中心聚落「南礪園區」（Nanto Campus）。這個項目完工後將不只是日本國內最大的資料中心聚落，也將是全球數一數二大，可媲美OpenAI斥資5,000億美元、用電量10GW的「星際之門」計畫。

隨著資料中心需求暴增，日本想找地方再設立一座具抗災韌性的資料中心聚落。東京和大阪兩地區目前聚集了日本約85%的資料中心，政府已表示，分散地區至關重要。

南礪市距離東京和大阪各約250公里，且被認為是低災難風險區。據日本氣象廳，富山縣是日本最少發生大型地震的縣之一。

南礪園區第一階段將支援約400千瓩（MW）的發電容量，相當於部分日本至今宣布的最大規模資料中心，並可服務亞馬遜、微軟和Google等超大規模營運商。該園區預計從2028年底開始服務。

日本 規模 大阪

延伸閱讀

涉帶12歲女兒赴日賣淫…泰婦人被台灣拘留中 將被遣返回國

桌球／日本T聯賽2026開幕戰登台 中華桌協：加強合作

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本弘前展示台南「友好之燈」 帶動冬季溫馨氛圍

相關新聞

美版TikTok真的賣了？出售內容運營權 與甲骨文成立合資公司

中國大陸抖音海外版TikTok執行長周受資十八日證實，已和三大投資方簽署協議，即甲骨文、私募股權公司「銀湖」與總部在阿拉...

川普「創世紀任務」24大咖響應 將聚焦AI研究、強化能源及安全實力

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission），目前已獲24家頂尖企業響應參與。這...

日銀升1碼 暗示再調高 總裁植田對後續決策持審慎態度

在日本通膨率連續近四年高於2%目標水準之際，日本銀行（央行）19日升息1碼，調高基準利率至0.75%，為1995年以來、...

川普媒科攻核融合 股漲

美國總統川普旗下的「川普媒體科技集團」（TMTG）進軍核融合產業，18日宣布以超過60億美元合併核融合開發商TAE科技公...

OpenAI 擬打造主動硬體產品

OpenAI執行長奧特曼在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」暢談許多主題，闡述了他對人...

史努比換老闆 Sony以4.6億美元取得Peanuts多數股權

日本Sony集團持續強化娛樂事業，將取得擁有史努比和查理布朗智慧財產權的Peanuts控股公司多數股權，意味這些風靡全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。