OpenAI 擬打造主動硬體產品

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

OpenAI執行長奧特曼在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」暢談許多主題，闡述了他對人工智慧（AI）硬體與雲端的規劃。他認為現有的硬體已不能發揮AI潛力，需要從頭開發，打造「主動」的硬體，並透露該公司規劃中的裝置不是單一產品。

一開始他被主持人問到近來Gemini讓OpenAI內部進入紅色緊戒，奧特曼說，為因應競爭威脅，公司已數度進入緊急模式，且若對手持續逼近，預料將來也會持續這麼做。

他說：「當潛在競爭威脅浮現，偏執並迅速展開行動是好事。」「我想我們會在很長一段時間，每年這麼做一到兩次，這是確保我們在自身領域勝出的一環。」

奧特曼指出，Google可能擁有整個科技產業最棒的商業模式，「我想他們不會很快捨棄」，「但是將AI整合進網路搜尋，我也不確定，也許我錯了，也許我在這裡太相信某一套思維，我不認為這會比重新設計來得更好」。

他說：「這其實是一個我覺得很有意思、而且範圍更大的趨勢。單純把AI塞進既有的做事方式，我認為效果比不上從『AI優先』的世界觀出發、重新設計整個系統。這也是我們當初為什麼一開始就想做消費裝置的原因之一，這個道理同樣適用在很多其他層面。」

奧特曼也說，對於搜尋和生產力軟體來說，情況也是如此。這要花的時間總是會比預期更久，但我認為，我們會看到各個類別中出現完全圍繞AI打造的新產品，而不是僅僅是加入AI。我認為這正是Google的弱點所在，儘管他們擁有龐大的通路優勢。

他被問到OpenAI要做什麼硬體時說，他想試圖打破數十年來以螢幕和鍵盤為核心的設計，打造出一系列AI掛帥的硬體產品。

除了硬體之外，他還想打造雲端平台，並非網頁託管業務，而是來處理所有內部事務的平台。

他也強調「個性化」是強大的護城河。若AI能記住你生活中的每一個細節、偏好與上下文，就不再只是一個功能，而是一個與人建立深厚關係的虛擬同伴。

最後，奧特曼引用了西洋棋的發展史來解釋他認為的超級智慧（superintelligence）定義。第一階段是AI勝過人類，第二階段是人類和AI協作，優於單獨的AI，第三階段是人類若拖累AI，那這樣的系統就足以被稱為超級智慧。

奧特曼 設計 OpenAI

延伸閱讀

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

川普拍板 統一監管全國AI

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

相關新聞

美版TikTok真的賣了？出售內容運營權 與甲骨文成立合資公司

中國大陸抖音海外版TikTok執行長周受資十八日證實，已和三大投資方簽署協議，即甲骨文、私募股權公司「銀湖」與總部在阿拉...

川普「創世紀任務」24大咖響應 將聚焦AI研究、強化能源及安全實力

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission），目前已獲24家頂尖企業響應參與。這...

日銀升1碼 暗示再調高 總裁植田對後續決策持審慎態度

在日本通膨率連續近四年高於2%目標水準之際，日本銀行（央行）19日升息1碼，調高基準利率至0.75%，為1995年以來、...

川普媒科攻核融合 股漲

美國總統川普旗下的「川普媒體科技集團」（TMTG）進軍核融合產業，18日宣布以超過60億美元合併核融合開發商TAE科技公...

OpenAI 擬打造主動硬體產品

OpenAI執行長奧特曼在18日發布的播客節目「Big Technology Podcast」暢談許多主題，闡述了他對人...

史努比換老闆 Sony以4.6億美元取得Peanuts多數股權

日本Sony集團持續強化娛樂事業，將取得擁有史努比和查理布朗智慧財產權的Peanuts控股公司多數股權，意味這些風靡全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。