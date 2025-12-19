AI股氣數盡？市場憂1現象成美股後市凶兆 野村策略師曝真正減持原因

自12月初以來，美股標普500指數就一直在180點區間範圍內上下震盪，未能一鼓作氣突破新高。一大因素是，2025年漲勢最凌厲的人工智慧（AI）指標股，例如輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等，最近紛紛重挫，小型熱門股如CoreWeave、能源和量子運算概念股，近幾周來也摔落近期低谷。

一些投資人擔心，這種動能股走勢反轉的現象，可能預告股市氛圍持續惡化，對AI概念股尤其改觀，而這對2026年美股後市是凶兆。

年底動能股拉回是常態

野村跨資產策略師梅林加則認為，年終時節，動能股拉回整理其實是常態，AI股還沒到氣數已盡的時刻。

梅林加接受MarketWatch訪問時說：「AI成長階段已轉向『成年』期，近幾周進入『動盪』領域，市場正從早期的資本支出狂熱過渡到成熟期，變得更嚴格評估這種投資主題。」

他表示，投資人以更批判的觀點，評估AI產業的資產負債表、潛在投資報酬、可能的利潤壓縮，以及能源瓶頸等問題，是好事一樁。

減持原因單純：獲利了結

但梅林加指出，這種對AI展望存疑的思考論述，基本上只是用來解釋一種單純的投資行為：股價大漲後獲利了結。

他寫道：「在一年的這個時節，『領導股逆轉』是眾所周知的現象。過去30年來，以1年期動能因子（momentum factor）變動幅度的中間值來看，12月是最糟的月份。」

根據1995年以來的歷史資料，動能因子12月平均拉回1.1%。2016年迄今，動能因子回跌幅度取中間值更達到2.7%。梅林加指出，這反映交易員為「元月效應」現象調節原先大漲的領先股，準備迎接原本的落後股在新的一年發動漲勢。

賣權賣盤出籠預示轉機將至？

換句話說，投資人把2025年贏家股當成提款機，減持這些股票降低曝險的同時，也拿售股所得轉進2026年可望隨經濟轉強受惠的股票。

梅林加強調，賣掉一些2025年贏家股，未必表示投資人完全拋棄AI相關股票。他指出，從選擇權市場活動可看出，周三美股重挫時，AI指標股博通、Google母公司Alphabet和輝達的賣權（put）也湧現一波賣盤。脫售賣權，顯示交易員認為這些股票再跌的空間有限，可能預示「轉折點」不遠了。