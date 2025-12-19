安世半導體停止供應原料…傳子公司轉向陸企 確保晶圓供應

快訊

中央社／ 北京19日綜合外電報導
總部位於荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）因公司糾紛停止向中國子公司供應原料後，有文件顯示，中國子公司已與中企合作，確保獲取足以供應旗下關鍵產品明年全年產能所需的矽晶圓。

這間中國子公司因此得以持續生產絕緣柵雙極電晶體（IGBT）功率晶片和模組，用於調節電動車及工業設備的電流。該公司兩個月前已宣布脫離安世半導體的歐洲管理層。

路透社看到安世半導體中國子公司本月稍早寄給經銷商的信件，內容指出公司已與國內供應商合作，確保明年生產IGBT的晶圓產能，並加速驗證中國聞泰科技（Wingtech）代工廠鼎泰匠芯（Wingsky Semi）的晶圓產品，以確保「供貨充足」。

信件寫道，鼎泰匠芯將供應12吋車用級IGBT晶圓，其上海生產基地目前具備每月生產3萬片晶圓的產能。

根據信件內文，除了鼎泰匠芯，上海積塔半導體（GTA Semiconductor）、芯聯集成電路制造（UnitedNova Technology）也會提供8吋IGBT晶圓，後者與中芯國際（SMIC）有關連。

此舉顯示，安世半導體中國子公司與荷蘭公司之間的供應鏈進一步分離，未來甚至可能走向完全分開。

安世半導體告訴路透社，目前未與中國子公司聯繫，且對方「無意願協商短期解決方案，以恢復對客戶晶片供貨」；中國子公司則尚未回應置評請求。

這起爭端始於荷蘭政府今年9月以公司治理為由，從中國母公司聞泰科技手中接管安世半導體；荷蘭公司10月底暫停向中國子公司供應晶圓，同時荷蘭法院下令聞泰科技創辦人卸下安世半導體執行長職務。

北京方面作為回應，勒令停止出口安世半導體的成品，導致全球車用晶片短缺。

儘管荷中兩國政府上月曾放寬限制，但爭奪安世半導體控制權的司法戰及內部爭端仍持續進行，中國與聞泰科技雙雙警告，若無法達成長期解決方案，相關供應恐再中斷。

