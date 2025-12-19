快訊

美國通膨低於預期且美光財報佳 亞股隨美股收高

中央社／ 香港19日綜合外電報導
美國最新通貨膨脹數據低於預期，使得美國聯邦準備理事會（Fed）明年1月再度降息的希望更濃。 示意圖／AI生成
美國最新通貨膨脹數據低於預期，使得美國聯邦準備理事會（Fed）明年1月再度降息的希望更濃；加上美國晶片大廠美光財報亮麗，緩和科技股泡沫疑慮。亞洲股市今天應聲上揚。

法新社報導，美國公布的11月通膨率降至7月以來最低水準，且遠低於市場預期，為利率續降帶來一線曙光。聯準會上週宣布連續第3次政策會議調降利率後，投資人原已下修明年1月會議再度降息的預期。

儘管有分析師指出，這份通膨數據很可能因為美國政府停擺期間資料收集中斷，而遭到扭曲。這場美國史上最長的政府關門，直到11月中才結束。然而，美國股市3大指數昨天仍應聲收高。

近幾週華爾街股市面臨壓力，因為投資人懷疑投入人工智慧（AI）的龐大資金何時能回收、甚至能否回收。這也令人揣測，今年以來帶動股市屢創新高的科技股可能很快將泡沫破裂。

所幸美光（Micron）昨天公布，在AI熱潮帶動下，其上季獲利幾乎翻3倍至52億美元，現行季財測也樂觀。使得上述疑慮得到緩和。

亞股今天接棒美股走揚。東京股市收盤上漲1.0%，日本銀行（BoJ）升息至1995年以來最高水準；香港股市收高0.8%，上海股市收漲0.4%，雪梨、首爾、台北、威靈頓和曼谷股市也都收高。新加坡股市則收在平盤。

