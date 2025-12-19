快訊

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI公司高層指出，儘管該公司已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。路透
OpenAI公司高層指出，儘管該公司已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。路透

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 在近日影片中指出，該公司最大風險恐怕是對未來運算資源的投資不足。OpenAI也公布一張圖表，解釋獲利的關鍵將是擴展算力。

OpenAI 17日在X上發布貼文，公司高層指出，儘管OpenAI已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。此外，根據執行長奧特曼，OpenAI要實現獲利還需五年時間。

OpenAI也貼出一張名為「運算飛輪」的圖表，上方寫道：「運算將推動進步」。圖表內容顯示，更多運算將帶來更好的模型和產品，進而創造更多營收，而營收又可再投入算力，形成一個循環（見附圖）。

布洛克曼和其他OpenAI高層數月來不斷表示，該公司受到能取得的運算資源不足所拖累，被迫做出取捨，並延遲推出產品。他說：「每當我們審視產品推出預定時程時，最大的阻力經常是『這算力要從哪來？』」

OpenAI並非唯一想傾全力投資的企業。Meta執行長祖克柏9月曾說，Meta最大的風險「可能是不夠積極」，「倘若我們最終誤用了數千億美元，那當然很不幸」，「但我會說，我其實認為不投資的風險更大」。

與Meta、Google等超大型科技公司不同，OpenAI沒有龐大的營收基礎來支撐投資。OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）上月提及資料中心支出「會有政府擔保」時，引發外界疑慮。她隨後收回言論，奧特曼也說，OpenAI相信「納稅人不該救助做出糟糕商業決策的公司」，「若出錯，那是我們的責任」。

OpenAI的「運算飛輪」，顯示2023-2025年間，運算資源以每年三倍的速度增長，同期營收也以同樣速度成長。擷自OpenAI的X貼文。
OpenAI的「運算飛輪」，顯示2023-2025年間，運算資源以每年三倍的速度增長，同期營收也以同樣速度成長。擷自OpenAI的X貼文。

OpenAI 風險 奧特曼 祖克柏

緯穎、鴻海 押逾四個月

相關新聞

一降一升美日利差縮窄 法人看日圓「震盪偏升」

日本央行以9比0投票結果一致通過升息1碼（0.25個百分點）決議，是今年1月升息後再次升息政策利率達到1995年以來的最...

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 在近日影片中指出，該公司最大風險恐怕是對未來運算資源的投資不足。...

日銀升息！調升利率激勵銀行股 大盤走勢提振、日股收高

追隨華爾街股市前一交易日上漲格局，加上日本銀行（Bank of Japan）調升利率激勵銀行股，進一步提振大盤走勢，東京...

美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

熱門社群影音平台TikTok是否能在美國繼續存在，經過多年拉鋸戰之後終於接近落幕。根據美聯社取得內部備忘錄，TikTok...

外資10月持有美債下滑 大陸部位降至17年新低 台灣也小幅減持

美國財政部18日公布的數據顯示，外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因為中國大陸與加拿大等國減持，抵銷了日本、英...

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

面對韓元貶值壓力難止，南韓央行據傳19日召開內部會議商討匯率議題，總統府也已與七大企業集團召開緊急會議。

