砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 在近日影片中指出，該公司最大風險恐怕是對未來運算資源的投資不足。OpenAI也公布一張圖表，解釋獲利的關鍵將是擴展算力。

OpenAI 17日在X上發布貼文，公司高層指出，儘管OpenAI已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。此外，根據執行長奧特曼，OpenAI要實現獲利還需五年時間。

OpenAI也貼出一張名為「運算飛輪」的圖表，上方寫道：「運算將推動進步」。圖表內容顯示，更多運算將帶來更好的模型和產品，進而創造更多營收，而營收又可再投入算力，形成一個循環（見附圖）。

Compute enabled our first image generation launch (and a +32% jump in WAU over the following weeks) as well as our latest image generation launch yesterday. We have a lot more coming… and need a lot more compute. pic.twitter.com/rHfQv1aLKS — OpenAI (@OpenAI) December 17, 2025

布洛克曼和其他OpenAI高層數月來不斷表示，該公司受到能取得的運算資源不足所拖累，被迫做出取捨，並延遲推出產品。他說：「每當我們審視產品推出預定時程時，最大的阻力經常是『這算力要從哪來？』」

OpenAI並非唯一想傾全力投資的企業。Meta執行長祖克柏9月曾說，Meta最大的風險「可能是不夠積極」，「倘若我們最終誤用了數千億美元，那當然很不幸」，「但我會說，我其實認為不投資的風險更大」。

與Meta、Google等超大型科技公司不同，OpenAI沒有龐大的營收基礎來支撐投資。OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）上月提及資料中心支出「會有政府擔保」時，引發外界疑慮。她隨後收回言論，奧特曼也說，OpenAI相信「納稅人不該救助做出糟糕商業決策的公司」，「若出錯，那是我們的責任」。