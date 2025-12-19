北韓、大陸11月貿易額創6年新高 遭制裁物品仍流通

快訊

中央社／ 首爾19日專電

專門報導北韓局勢的網站「北韓新聞」（NK News）報導，北韓與中國今年11月的貿易額創下6年來新高，並稱有證據表明，部分遭聯合國安理會決議制裁的車輛也進口到北韓。

「北韓新聞」引述中國海關統計，指出北韓與中國11月貿易額達到2.81億美元（約新台幣88.5億元），創下2019年10月以來的單月新高。

北韓與中國貿易額在北韓領導人金正恩訪問北京的9月創下2.71億美元新高，10月減少至2.27億美元，11月再次成長、創下新紀錄。其中，北韓對中國出口額為3710萬美元，低於9月的4300萬美元；中國對北韓出口則達到2.44億美元，帶動整體貿易額大幅成長。

據中國海關統計，中國近幾個月內向北韓出口醫療儀器、農業機械等各種機械類產品。同時，NK News報導稱，一些因欠款遭抵押的中國二手車流入北韓，車輛屬於聯合國安理會對北韓制裁的管制商品。

這些走私活動並未包含在中國海關公布的官方數據中。報導指出，中國走私業者近年靠著在鴨綠江設置臨時橋樑，來規避官方通關程序，向北韓私下輸送卡車及精密機械等受制裁限制的商品。

除車輛外，據稱也有部分中國業者嘗試向北韓出口無人機製造相關產品及電腦、顯示卡等受管制產品。

