川普媒體與科技集團併TAE 進軍核融合發電產業

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普持有多數股權的媒體企業「川普媒體與科技集團」與核融合能源公司TAE Technologies今天共同宣布，雙方已簽署一項具約束力的最終合併協議，將以全股票交易方式合併，交易估值超過60億美元。透過這項合併案，川普將正式跨足核融合發電產業。

路透社報導，交易完成後，雙方股東將各自持有合併後公司約50%的股份。「川普媒體與科技集團」（TMTG）將成為控股公司，旗下業務包括TruthSocial平台、TAE Power Solutions及TAE Life Sciences。

雙方計劃明年開始建設全球首座公用事業規模的核融合發電廠。

這項交易宣布的時間點，正好落在產業領袖與美國能源部代表會面、呼籲聯邦政府提供資金支持的幾天之後。

這項消息提振了持續下跌的TMTG股價，股價大漲35%。這檔股票深受散戶投資人青睞，在2024年競選期間大幅上漲，但過去12個月內已下跌超過70%。

川普本人持有TMTG 1.14 億股，約占公司40%。在新合併架構下，他的持股比例將降至約20%。TMTG主要收入來自Truth Social平台的廣告，但自成立以來持續虧損，截至9月底的季度虧損達5480萬美元。

這筆全股票交易是一項大膽的押注，瞄準人工智慧資料中心帶動的電力需求激增，同時也為川普家族不斷擴張的多元投資版圖再添一筆。川普家族先前的投資版圖涵蓋加密貨幣、不動產及行動通訊服務等領域。

川普今年重返白宮後，他的近親積極推動多項結合其政治影響力與政策轉向的商業計畫。例如，隨著川普公開支持數位金融資產，川普家族已在加密貨幣相關投資中累積數十億美元的財富。若聯邦政府加大支持力度，這些投資的價值也可能進一步提升。

科技產業對電力的需求持續攀升，近幾個月重新點燃了對核能的興趣，包括重啟完全停運的反應爐、擴建既有電廠，以及簽署未來小型模組化反應爐的供電合約。

儘管全球已投入數十年的努力，核融合—通常被視為更潔淨且可靠的能源—至今仍未能發展出具備商業可行性的反應爐。

民主黨籍聯邦眾議員、同時也是核融合倡議者貝耶（Don Beyer）在X平台上表示，這筆交易引發了「可能涉及利益衝突以及潛在腐敗風險的重大疑慮」。

貝耶指出，該合併案需要國會監督，以確保美國及公共資金被用於造福美國人民，而非川普本人、其家族或盟友。

