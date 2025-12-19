一降一升美日利差縮窄 法人看日圓「震盪偏升」

日本央行以9比0投票結果一致通過升息1碼（0.25個百分點）決議，是今年1月升息後再次升息政策利率達到1995年以來的最高水準。法人表示，美日利差縮窄有望使日圓偏升值發展，預期日圓明年呈現震盪偏升走勢。

日本央行預估日本經濟成長緩步改善，儘管貿易與其他政策導致經濟存在不確定性，但預期商業投資與企業獲利維持增長動能，在民眾就業及收入狀況改善的背景下，私人消費保持韌性，預期金融環境仍保持適度寬鬆情境。

隨著經濟成長率的上升，勞動力短缺情況可能加劇，推動來年薪資增長並持續轉嫁到終端銷售物價上，預估中長期通膨預期緩步上升。

日本銀行指出，目前實際利率仍處負值水平，適度寬鬆的金融環境可持續挹注經濟活動，如果經濟和物價走勢符合預測，會繼續提高政策利率，隨時保持彈性調整空間，同時示警貿易與其他政策不確定性擾動，同時關注民間薪資與企業定價、金融市場與匯率走向。

法人表示，9月以來日圓走貶，國內外通膨壓力上升，迫使日本銀行提早升息因應，12月初日銀總裁植田和男就曾表示，貨幣政策仍保持寬鬆水準，存在進一步升息空間。近期厚生勞動省薪資調查顯示，10月勞工平均薪資年增2.6%，但仍趕不上通膨速度，實質薪資年減0.7%，且連續10個月陷入萎縮，後續發展，應先留意明年2月春鬥工資談判結果。

日本通膨年增率高達3％，日本仍為實質負利率國家，且為成熟國家水準較低者，法人表示，市場預期日本明年還有1碼以上的升息機會，加上美國與日本政策方向相反，美日利差縮窄有望使日圓偏升值發展，預期日圓明年呈現震盪偏升走勢。

日股方面，日本已進入通膨環境的經濟正常化，企業漲價且家庭願意消費，有助企業營收及獲利改善，資本效率提升也推動評價上修與外資進駐。法人表示，據過去經驗顯示，近2年來每當日股遭到拋售時，企業多加大股票回購金額，成為股價指數下檔支撐，考量日本企業體質與獲利持續改善，建議日股可做為多元資產配置中的一環，類股方面首選內需、銀行、保險和半導體，後續留意政局動盪風險，為日股波動放大的潛在成因。