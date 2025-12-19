外資10月持有美債下滑 大陸部位降至17年新低 台灣也小幅減持

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部。美聯社
美國財政部18日公布的數據顯示，外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因為中國大陸與加拿大等國減持，抵銷了日本、英國等國家增持的部分。台灣10月也小幅減持美債

外國投資人10月持有的整體美債部位，比9月減少58億美元至9.243兆美元，但比去年同期增加6.3%。

日本仍是美債的最大海外持有人，10月持有部位比9月增加107億美元至1.2兆美元，為2022年7月來最高，第二大海外持有人英國的持有規模也月增132億美元，成為8,779億美元。

不過，美債的第三大海外持有人中國大陸10月大幅減持118億美元，部位降至6,887億美元，為2008年來最低，今年初以來已累計萎縮逾9%。被市場分析師認為協助託管中國大陸帳戶的第四大持有人比利時，10月持有的買債則增加16億美元到4,684億美元。

美國財政部資料顯示，第五大海外持有人加拿大10月擁有的美債銳減567億美元，降至4,191億美元。台灣仍是美債的第11大海外持有人，10月也減持31億美元到3,095億美元。

