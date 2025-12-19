外資10月持有美債下滑 大陸部位降至17年新低 台灣也小幅減持
美國財政部18日公布的數據顯示，外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因為中國大陸與加拿大等國減持，抵銷了日本、英國等國家增持的部分。台灣10月也小幅減持美債。
外國投資人10月持有的整體美債部位，比9月減少58億美元至9.243兆美元，但比去年同期增加6.3%。
日本仍是美債的最大海外持有人，10月持有部位比9月增加107億美元至1.2兆美元，為2022年7月來最高，第二大海外持有人英國的持有規模也月增132億美元，成為8,779億美元。
不過，美債的第三大海外持有人中國大陸10月大幅減持118億美元，部位降至6,887億美元，為2008年來最低，今年初以來已累計萎縮逾9%。被市場分析師認為協助託管中國大陸帳戶的第四大持有人比利時，10月持有的買債則增加16億美元到4,684億美元。
美國財政部資料顯示，第五大海外持有人加拿大10月擁有的美債銳減567億美元，降至4,191億美元。台灣仍是美債的第11大海外持有人，10月也減持31億美元到3,095億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言