韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
韓元兌美元19日盤中貶值0.4%，為連續第四個交易日走貶。路透
面對韓元貶值壓力難止，南韓央行據傳19日召開內部會議商討匯率議題，總統府也已與七大企業集團召開緊急會議。

韓元兌美元19日盤中貶值0.4%，報1,478.84韓元兌1美元，為連續第四個交易日走貶，過去半年來已累計貶值7.1%。韓元兌歐元19日盤中也貶0.3%。

路透與韓國經濟日報報導，南韓央行19日齊聚理事與資深官員召開匯率會議，討論匯率貶值衝擊與日本銀行（央行）政策會議的影響。日銀19日一如預期升息1碼，調高基準利率至30年來最高的0.75%。

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，南韓總統室政策室長金容範18日已召集三星、SK、現代汽車、LG、樂天、韓華及HD現代等企業的主管，研商匯市議題，據報導也討論到匯回海外獲利的方式。這場會議也涉及分享關於今年出口數據，以及明年的換匯計畫、海外投資規模及融資計劃等資訊。

為穩定匯率與美元供需，南韓當局18日鬆綁外匯規範，包括允許外國人毋須在國內開設證券帳戶，便能交易當地股票，以及在明年6月底前都暫停對金融機構進行進階外匯相關規範的壓力測試，以鼓勵當地銀行業者擴大供應美元。

受韓元貶值與晶片求強勁的影響，南韓11月生產者物價指數（PPI）比去年同期攀升1.9%，月比走揚0.3%。南韓央行下次利率決策會議預定明年1月15日召開，目前基準利率為2.5%。

