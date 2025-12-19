快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本央行總裁植田和男19日上午步入央行準備開會。法新社
日本央行總裁植田和男19日上午步入央行準備開會。法新社

日本央行19日決定，將政策利率由現行約 0.5% 調升至約 0.75%。這是自今年1月以來、相隔 7次貨幣政策會議後再次升息。日本央行判斷，川普政府實施的大規模關稅措施對日本經濟的衝擊，較原先預期為小，加上企業評估在明年春鬥中可實施充分加薪，成為升息的重要依據。另一方面，日圓持續走貶，引發物價上漲（通膨）加速的憂慮，也推動此次決策。

日本綜合研究所調查部長石川智久評論：「升息早在預期之中，面對持續通膨與資產泡沫風險，升息合理且必要；未來升息將持續數年，政策利率可能在2028年前後升至約1.5%，並成為此一升息循環的最高點。」

政策利率升至 0.75%，是自 1995年8月（當時仍採公定貼現率制度）以來、約30年來的最高水準。隨著利率上調，住宅貸款的浮動利率及企業貸款利率將隨之上升；不過，家庭與企業的存款利息也將增加，帶來一定程度的正面效果。

日銀自 2024年3月解除負利率政策以來，已三度升息。其後，為評估今年4月川普政府啟動關稅措施對經濟的影響，日銀連續 6次會議維持利率不變。日銀指出，儘管關稅對汽車產業等造成負面影響，但對整體企業獲利的下行壓力，相較初期預測仍屬有限。至於攸關升息判斷關鍵的薪資動向，日銀透過全國分行的訪談調查後，對於「明年春鬥可維持與前一年相當的高水準加薪」的看法，信心進一步提升。

此外，隨著主張財政擴張與金融寬鬆的高市早苗政權成立，外匯市場出現日圓賣壓，日圓一度貶至 1美元兌157日圓區間。日圓走貶推升進口物價，進而帶動食品價格上漲等通膨壓力，也成為此次升息決策的背景因素之一。

日本央行於18、19日 召開金融政策決定會議拍板定案，總裁植田和男將於19日下午舉行記者會，說明升息理由與政策背景。

日本央行 通膨 日本經濟

延伸閱讀

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

中日交惡 官媒推紀錄片聚焦二戰日本遺孤群體

日菲防長會談 對中俄空中巡航強烈關切

相關新聞

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日本央行19日決定，將政策利率由現行約 0.5% 調升至約 0.75%。這是自今年1月以來、相隔 7次貨幣政策會議後再次...

日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高

日本銀行在稍早結束的金融政策決定會議中，拍板決定再度升息，宣布將政策利率上調至0.75%。

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，...

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，...

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

日本央行釋出30年來最明確的升息訊號，市場預期19日將升息1碼至0.75%，日圓升值，「甜甜價」恐告終。日本通膨居高不下、在政府默許升息下，債市震盪、財政與匯率壓力同步升高，市場高度戒備。 更新：日

日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

日本央行周五一如外界預期地宣布升息1碼。日本通膨率目前已連續近四年高於央行目標水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。