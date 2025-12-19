日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日本央行19日決定，將政策利率由現行約 0.5% 調升至約 0.75%。這是自今年1月以來、相隔 7次貨幣政策會議後再次升息。日本央行判斷，川普政府實施的大規模關稅措施對日本經濟的衝擊，較原先預期為小，加上企業評估在明年春鬥中可實施充分加薪，成為升息的重要依據。另一方面，日圓持續走貶，引發物價上漲（通膨）加速的憂慮，也推動此次決策。

日本綜合研究所調查部長石川智久評論：「升息早在預期之中，面對持續通膨與資產泡沫風險，升息合理且必要；未來升息將持續數年，政策利率可能在2028年前後升至約1.5%，並成為此一升息循環的最高點。」

政策利率升至 0.75%，是自 1995年8月（當時仍採公定貼現率制度）以來、約30年來的最高水準。隨著利率上調，住宅貸款的浮動利率及企業貸款利率將隨之上升；不過，家庭與企業的存款利息也將增加，帶來一定程度的正面效果。

日銀自 2024年3月解除負利率政策以來，已三度升息。其後，為評估今年4月川普政府啟動關稅措施對經濟的影響，日銀連續 6次會議維持利率不變。日銀指出，儘管關稅對汽車產業等造成負面影響，但對整體企業獲利的下行壓力，相較初期預測仍屬有限。至於攸關升息判斷關鍵的薪資動向，日銀透過全國分行的訪談調查後，對於「明年春鬥可維持與前一年相當的高水準加薪」的看法，信心進一步提升。

此外，隨著主張財政擴張與金融寬鬆的高市早苗政權成立，外匯市場出現日圓賣壓，日圓一度貶至 1美元兌157日圓區間。日圓走貶推升進口物價，進而帶動食品價格上漲等通膨壓力，也成為此次升息決策的背景因素之一。

日本央行於18、19日 召開金融政策決定會議拍板定案，總裁植田和男將於19日下午舉行記者會，說明升息理由與政策背景。