快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行19日調升基準利率1碼，達1995年來最高水準。路透
日本央行19日調升基準利率1碼，達1995年來最高水準。路透

日本央行周五一如外界預期地宣布升息1碼。日本通膨率目前已連續近四年高於央行目標水準。

央行將基準利率上調1碼（25個基點）至0.75%，達到1995年以來最高水準，符合路透訪查經濟學家的預期。

日本去年啟動貨幣政策正常化，放棄自2016年實施的全球唯一負利率政策。此後央行堅持逐步升息的立場，表明目標是實現工資與物價上漲的「良性循環」。

日本通膨率已連續44個月超過央行設定的2%目標，稍早公布的數據顯示，11月消費者物價指數年增率為2.9%。根據勞動省數據，高通膨壓力導致實質薪資連續10個月下滑。

然而升息可能加劇經濟下行風險。第3季GDP數據修正後，萎縮幅度大於初估值，季減0.6%，年化後衰退2.3%。

此次升息也正值日本公債殖利率觸及數十年高點，恐推升國家借貸成本並加劇財政壓力。根據國際貨幣基金（IMF）數據，這個亞洲第二大經濟體的政府債務占GDP的比率幾近230%，居全球之冠。

自從主張寬鬆貨幣政策的首相高市早苗10月就任以來，日圓兌美元匯率已貶值逾2.5%，11月至今在154-157日圓區間波動。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）日本研究主管長井滋人在央行決策前受訪表示，此次升息後日本央行可能於2026年中再次調升政策利率，使終端利率達到1%。

日本央行 通膨

延伸閱讀

中日交惡 官媒推紀錄片聚焦二戰日本遺孤群體

日菲防長會談 對中俄空中巡航強烈關切

日本11月CPI雖降 但連44個月破2%增升息預期

新聞中的公民與社會／因台灣有事論槓上！中日關係緊張 對日觀光市場出現何種影響

相關新聞

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日本央行19日決定，將政策利率由現行約 0.5% 調升至約 0.75%。這是自今年1月以來、相隔 7次貨幣政策會議後再次...

日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高

日本銀行在稍早結束的金融政策決定會議中，拍板決定再度升息，宣布將政策利率上調至0.75%。

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，...

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，...

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

日本央行釋出30年來最明確的升息訊號，市場預期19日將升息1碼至0.75%，日圓升值，「甜甜價」恐告終。日本通膨居高不下、在政府默許升息下，債市震盪、財政與匯率壓力同步升高，市場高度戒備。 更新：日

日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

日本央行周五一如外界預期地宣布升息1碼。日本通膨率目前已連續近四年高於央行目標水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。