日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

日本央行周五一如外界預期地宣布升息1碼。日本通膨率目前已連續近四年高於央行目標水準。

央行將基準利率上調1碼（25個基點）至0.75%，達到1995年以來最高水準，符合路透訪查經濟學家的預期。

日本去年啟動貨幣政策正常化，放棄自2016年實施的全球唯一負利率政策。此後央行堅持逐步升息的立場，表明目標是實現工資與物價上漲的「良性循環」。

日本通膨率已連續44個月超過央行設定的2%目標，稍早公布的數據顯示，11月消費者物價指數年增率為2.9%。根據勞動省數據，高通膨壓力導致實質薪資連續10個月下滑。

然而升息可能加劇經濟下行風險。第3季GDP數據修正後，萎縮幅度大於初估值，季減0.6%，年化後衰退2.3%。

此次升息也正值日本公債殖利率觸及數十年高點，恐推升國家借貸成本並加劇財政壓力。根據國際貨幣基金（IMF）數據，這個亞洲第二大經濟體的政府債務占GDP的比率幾近230%，居全球之冠。

自從主張寬鬆貨幣政策的首相高市早苗10月就任以來，日圓兌美元匯率已貶值逾2.5%，11月至今在154-157日圓區間波動。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）日本研究主管長井滋人在央行決策前受訪表示，此次升息後日本央行可能於2026年中再次調升政策利率，使終端利率達到1%。