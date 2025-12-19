快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

美能源部聯手微軟輝達等24家企業 推動AI創世紀任務

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國能源部今天表示，已與微軟（Microsoft）、Google及輝達（Nvidia）等24家機構簽署協議，共同推動「創世紀任務」（Genesis Mission）。

路透社報導，該任務是一項國家計畫，旨在運用人工智慧（AI）加速科學研究，並增強美國的能源與安全能力。

美國能源部表示，該計畫旨在提升科學生產力，並降低對外國技術的依賴。

參與者包括主要雲端與晶片供應商，如AWS、甲骨文（Oracle）、IBM、英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）及慧與科技公司（Hewlett PackardEnterprise），以及AI專家OpenAI、Anthropic與xAI。

輝達將提供加速運算平台與用於科學模擬的AI模型，微軟與Google則將提供雲端基礎設施與AI工具，以支援大規模研究。

甲骨文預計將協助建構高效能運算系統，帕蘭泰爾技術公司（Palantir）則提供數據整合與分析功能。新創公司Cerebras和Groq將供應專為科學運算優化的高階AI晶片。

透過「OpenAI助力科學」（OpenAI for Science）倡議，OpenAI已簽署合作備忘錄，除了在國家實驗室環境導入頂尖AI模型外，更將相關開發工具與流程開放給能源部的科研人員使用。

Anthropic將提供Claude模型，並派遣專責工程小組協助能源部開發AI代理人、模型上下文協定（MCP），並未國家實驗室打造專屬的Claude「技能」。

這些合作夥伴關係將聚焦於AI模型的應用，涵蓋核能、量子運算、機器人技術以及供應鏈優化等領域。

能源 科學 OpenAI

延伸閱讀

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

Google 狠招 推低成本 AI 模型

馬斯克力挺xAI 台廠沾光 緯創、英業達等協力廠受惠

路透：Google獲Meta相助 意圖削弱輝達軟體優勢

相關新聞

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日本央行19日決定，將政策利率由現行約 0.5% 調升至約 0.75%。這是自今年1月以來、相隔 7次貨幣政策會議後再次...

日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高

日本銀行在稍早結束的金融政策決定會議中，拍板決定再度升息，宣布將政策利率上調至0.75%。

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，...

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，...

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

日本央行釋出30年來最明確的升息訊號，市場預期19日將升息1碼至0.75%，日圓升值，「甜甜價」恐告終。日本通膨居高不下、在政府默許升息下，債市震盪、財政與匯率壓力同步升高，市場高度戒備。 更新：日

日銀升息1碼至0.75% 利率達30年來最高 符合市場預期

日本央行周五一如外界預期地宣布升息1碼。日本通膨率目前已連續近四年高於央行目標水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。