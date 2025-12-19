美能源部聯手微軟輝達等24家企業 推動AI創世紀任務
美國能源部今天表示，已與微軟（Microsoft）、Google及輝達（Nvidia）等24家機構簽署協議，共同推動「創世紀任務」（Genesis Mission）。
路透社報導，該任務是一項國家計畫，旨在運用人工智慧（AI）加速科學研究，並增強美國的能源與安全能力。
美國能源部表示，該計畫旨在提升科學生產力，並降低對外國技術的依賴。
參與者包括主要雲端與晶片供應商，如AWS、甲骨文（Oracle）、IBM、英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）及慧與科技公司（Hewlett PackardEnterprise），以及AI專家OpenAI、Anthropic與xAI。
輝達將提供加速運算平台與用於科學模擬的AI模型，微軟與Google則將提供雲端基礎設施與AI工具，以支援大規模研究。
甲骨文預計將協助建構高效能運算系統，帕蘭泰爾技術公司（Palantir）則提供數據整合與分析功能。新創公司Cerebras和Groq將供應專為科學運算優化的高階AI晶片。
透過「OpenAI助力科學」（OpenAI for Science）倡議，OpenAI已簽署合作備忘錄，除了在國家實驗室環境導入頂尖AI模型外，更將相關開發工具與流程開放給能源部的科研人員使用。
Anthropic將提供Claude模型，並派遣專責工程小組協助能源部開發AI代理人、模型上下文協定（MCP），並未國家實驗室打造專屬的Claude「技能」。
這些合作夥伴關係將聚焦於AI模型的應用，涵蓋核能、量子運算、機器人技術以及供應鏈優化等領域。
