歐盟態度大轉向！將不動用俄國凍結資產 以聯合發債籌資給烏克蘭貸款

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟領袖已達成協議，未來兩年將提供烏克蘭900億歐元（1,060億美元）的貸款。路透

歐盟領袖已達成協議，未來兩年將提供烏克蘭900億歐元（1,060億美元）的貸款，以強化基輔與莫斯科和平談判的籌碼，幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家渡過難關，財源將來自聯合發債、而非先前青睞的以俄國遭凍結資產

歐盟領袖在布魯塞爾舉行馬拉松會談後，19日上午達成協議，承諾維持俄國資產的凍結計畫，並將以歐盟預算為擔保，發行聯合債券籌資，給予烏克蘭亟需的援助。

美國已大致切斷給烏克蘭的金融支持，烏克蘭資金將在明年4月前乾涸，華府也施壓烏克蘭需在和平談判中讓步，使歐盟官員憂慮可能威脅整體歐陸。

歐盟多數領袖過去幾個月來都已表示，援助烏克蘭的最佳選項是動用在歐盟境內遭凍結的2,100億歐元俄國央行資產，但美方的和平提案希望把這些資產用於戰後投資。

