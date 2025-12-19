拿大中華區銷售疲弱沒辦法？Nike財測示警 盤後股價重挫11%

全球最大運動用品公司耐吉（Nike）周四發布財報時警告，本季營收將轉為下滑，主因是中國市場的疲弱頑固難解，以及Converse品牌表現不振拖累。這個消息令市場大感意外，Nike股價在盤後重挫近11%，今年以來跌幅已逾13%。

Nike預估，始於12月1日的本季（第3季），營收將出現低個位數百分比下降，毛利率也可能下滑1.75至2.25個百分點。公司指出，關稅提高對毛利率造成約3.15個百分點的衝擊，部分受定價與產品組合改善抵消。

在截至11月30日第2季，Nike整體營收年增1%至124億美元，每股盈餘53美分，雙雙超越華爾街預期。然而，財報數字背後隱藏區域失衡：北美營收強勁增長9%至56.3億美元；但大中華區營收驟降17%至僅14.2億美元。此外，Converse品牌銷售暴跌30%。

Nike表示，大中華區門市來客數下滑，舊庫存去化不順。

彭博資訊分析師Poonam Goyal表示，包括Nike自有門市與官網在內的直營通路，以及中國市場的表現，令人失望，「我們需要聽到更多有關何時能重回正軌的說法」。

執行長希爾（Elliott Hill）在與分析師的電話會議中指出，Nike的復甦「不會是一條直線」，但公司正果斷行動，加速改善落後領域。他強調中國仍是長期重要市場，現行改善措施的力度與速度不足。為此，Nike目前把重心放在北京與上海等大城市，並調整產品組合。

Nike也著手重整Converse。該品牌長期仰賴Chuck Taylor帆布鞋帶動銷售，但在其他產品線始終難以引發市場熱度。

希爾說，上季表現「比90天前的預期略好」，但也直言「距離潛力還差得遠」。