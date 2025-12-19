油價續漲 黃金小跌 白金六連漲

國際油價受到委內瑞拉和俄羅斯地緣政治風險的支撐，周四（18日）連續第二個交易日上漲。黃金價格小跌，白金漲勢延續。倫敦銅價也走高，在紀錄高點之下波動。投資人在美國最新通膨數據弱於預期之後，重新審視聯準會的利率前景。

油價周四小幅收高，投資人評估了美國進一步制裁俄羅斯的可能性，以及委內瑞拉油輪被封鎖帶來的供應風險。布蘭特原油上漲0.14美元，或0.23%，報每桶59.82美元；美國西德州原油上漲0.21美元，或0.38%，報每桶56.15美元。

美國可能對委內瑞拉採取軍事行動的前景，推動油市對供應的擔憂。目前委內瑞拉占全球原油產量的不到1%。美國總統川普本周下令封鎖受制裁油輪進出委內瑞拉，但他在電視講話中並未說明下一步打算。美國另也還在準備對俄羅斯能源業實施新一輪制裁。

BOK金融證券公司負責交易的資深副總裁Dennis Kissler表示：「如果（俄烏）不能達成和平協議，對俄羅斯的打擊可能會升級，從而迅速收緊供應。再加上對委內瑞拉石油的封鎖，目前的原油價格很可能會顯得有些偏低」。

然而，由於全球供應超過需求，今年全年的油價，仍有望錄得2018年以來最糟糕的年度表現。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四小跌0.13%，報每英兩4,332.62美元。市場消化低於預期的美國通膨數據，這降低了黃金作為通膨避險工具的吸引力，但11月失業率上升帶來的支撐，限制了黃金進一步下跌。

City Index和FOREX.com市場分析師 Fawad Razaqzada提醒，這些年來黃金如此大幅上漲的部分原因，正是因為高通膨侵蝕了法定貨幣的價值。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant則是表示，「黃金的趨勢仍然非常積極，我的上行目標價是4,515.63美元，5,000 美元也仍然是一個有效的目標」。

周四白金連續第六個交易日上漲，盤中一度升至接近每英兩2,000美元的水準，今年迄今漲幅已翻逾一倍多，有望錄得彭博資訊1987年彙編相關數據以來，最大的年線漲幅。

德國商業銀行（Commerzbank）在一份報告中表示，貴金屬價格上漲的浪潮現在已經從白銀蔓延到了白金，白金價格受到了中國大陸強勁需求的推動。澳洲Pepperstone集團研究策略師Dilin Wu說，實際殖利率的走勢變得更加具有支撐性，再加上持續的地緣政治不確定性以及年末流動性變薄，貴金屬正重新發揮著做為投資組合穩定器的作用。

倫敦銅周四上漲，在歷史最高價下方波動，維持在每噸11,700美元之上。投資人對於美國最新通膨數據趨弱，較不會制約聯準會降息發展，感到較為放心。