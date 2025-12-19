快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

日本11月CPI雖降 但連44個月破2%增升息預期

中央社／ 東京19日綜合外電報導

官方數據顯示，日本 11月的整體消費者物價指數（CPI）年增率降至2.9%，但仍連續第44個月高於日本央行設定的2%目標，進一步強化市場對日本升息的預期。

相關數據公布之際，日本央行正結束為期兩天的政策會議，市場普遍預期，央行可能將利率調升至1995年以來新高，以利去年提出的貨幣政策正常化進程。

CNBC新聞網報導，扣除生鮮食品價格後的核心CPI（Core CPI）維持與10月相同的3%，符合路透社訪查經濟學家後預估的平均值。

進一步扣除食品與能源價格的「核心-核心通膨率」（Core-Core CPI），則由3.1%小幅降至3%。

米價部分，稻米通膨已連續第6個月放緩，降至37.1%。今年5月，日本米價年增曾一度超過1倍，創下50多年來最高漲幅。

CNBC指出，日本央行若升息有助抑制通膨，讓通膨更接近央行目標，然而升息也恐進一步壓抑已顯疲弱的日本經濟。日本經濟今年第3季的萎縮幅度高於先前估計，修正後的數據顯示，日本第3季國內生產毛額（GDP）較先前估計更差，季減0.6%，以年率計算萎縮2.3%。

據報導，日本首相高市早苗17日向商界團體表示，日本必須推動積極的財政支出，而非過度的財政緊縮，以提振經濟成長與稅收。高市是寬鬆貨幣政策的支持者，並曾批評日本央行的升息作法。

日本央行 日本經濟 通膨

延伸閱讀

美CPI增幅遠低於預估11月僅2.7%…凸顯通膨壓力減輕

新聞中的公民與社會／因台灣有事論槓上！中日關係緊張 對日觀光市場出現何種影響

稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：陸客11月赴日成長放緩

相關新聞

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，...

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，...

歐盟態度大轉向！將不動用俄國凍結資產 以聯合發債籌資給烏克蘭貸款

歐盟領袖已達成協議，未來兩年將提供烏克蘭900億歐元（1,060億美元）的貸款，以強化基輔與莫斯科和平談判的籌碼，幫助這...

油價續漲 黃金小跌 白金六連漲

國際油價受到委內瑞拉和俄羅斯地緣政治風險的支撐，周四（18日）連續第二個交易日上漲。黃金價格小跌，白金漲勢延續。倫敦銅價...

美元指數持穩 日圓上漲 市場預期日本央行今將升息

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四（18日）持穩，最新公布的美國消費者物價指數（CPI）數據顯示，核心通膨...

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

華爾街日報18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。