周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，更新了TikTok美國業務進度。

內部信稱，字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司。新合資公司名為TikTok美國資料安全合資有限責任公司（ TikTok USDS Joint Venture LLC），將負責美國的資料保護、演算法安全、內容審核和軟體保障。由字節跳動全資控股的、TikTok在美國的其他實體將繼續負責電商、廣告、市場運營等商業活動，以及TikTok產品的全球互聯互通。據悉，協議相關事宜將於不晚於2026年1月22日完成。

報導稱，《科創板日報》從接近字節人士獲悉，TikTok美國方案如下：

TikTok未來在美國營運主要涉及兩個主體。「字節跳動TikTok美國公司」（附圖左側）將負責電商、品牌廣告等商業活動，以及全球互聯互通等。該主體由字節跳動100%全資持有。

而TikTok美國資料安全合資公司（附圖右側），即此次內部信提到的TikTok美國資料安全合資有限公司，將負責美國資料與內容安全、軟體保障等，以符合美國法律要求。

內部信也提到，新合資公司將負責演算法安全。字節跳動會繼續擁有TikTok演算法的智慧財產權，授權新合資公司使用，並向後者收取授權費。

據了解，電商、廣告、市場營運等商業活動是TikTok的主要收入來源，仍將由字節跳動全資控股的TikTok美國公司等實體負責。新合資公司負責的數據、內容安全等業務為非營利性質，且營運成本高。為保障合資公司運營，上述主體間會有商業上合理的收入分享安排。

報導稱，除了兩家公司的業務分配，TikTok美國資料安全合資有限責任公司的董事會席位、股權架構等，也與先前揭露的情況相同。

TikTok內部信件顯示，字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，包括甲骨文公司、銀湖及MGX。上述新投資者合計持有新合資公司45%的股份；字節跳動部分現有投資者及其關聯方持股30.1%，字節跳動將保留19.9%的股份。據了解，位元組跳動仍為新合資公司的最大單一股東。

此外，新合資公司將由美國投資者持有多數股權，並由新的七人董事會管理。