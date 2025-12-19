川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，卻也立即在國際法層面引發爭議，質疑是否已構成戰爭行為，並可能反過來削弱美國另一項重要政策目標：遏制中國可能對台灣實施海上包圍。

印太地區的軍事規劃人士長期憂心，中國可能藉由海上封鎖迫使台灣屈服。儘管中國將台灣視為自身領土，不太可能依賴國際法來為對台採取軍事行動辯護，但專家指出，北京可能會利用美國對委內瑞拉實施封鎖的先例，削弱華府動員國際外交力量，反對在台灣海峽採取類似行動。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」的中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）指出，美國若為了改變委內瑞拉政治走向而實施封鎖，中國便可在所謂安全理由下，為對台採取強制措施辯護。他指出，儘管法律背景不同，但宣傳上的破口確實存在，國際關係中的先例不僅由法律建立，也由敘事形塑，「當華盛頓模糊相關用語時，就會削弱在其他地方譴責脅迫行為的能力」。

北京多次釋出訊號，海上封鎖可能是奪取台灣控制權行動計畫中的核心要素，解放軍近年也愈發頻繁在台灣周邊進行封鎖式演練。對於國際社會而言，中方很可能將此類行動包裝為國內的隔離措施或執法事務。

儘管北京拒絕將台灣與正在抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭等國相提並論，但台灣官員指出，中國若對台灣實施封鎖將構成戰爭行為，並對國際貿易造成深遠影響。長期反對單方面改變台海現狀的華府也可能主張，中國對台灣的海軍包圍等同於封鎖行為。川普政府12月初公布的「國家安全戰略」已將遏制台海衝突列為優先事項，理由在於台灣的戰略位置與經濟重要性。

研究中國海上力量的卡內基國際和平基金會資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，北京希望阻止美國建立反對中國對台行動的全球聯盟，而國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮有助於達成此一目標。他說：「歸根究柢，美國正在嚴重破壞這些規則作為國際規範的正當性。」對國際法約束其他國家與行為者的公信力也是一記重擊。

孔適海認為，美國針對委內瑞拉油輪的行動，可能為中國採取類似作為打開大門，例如攔截載有關鍵天然氣、前往台灣的船隻。他說：「這一切都讓局勢變得更加混亂。」

分析同時指出，國際法允許在戰爭期間實施封鎖，但僅限於符合嚴格條件的情況下。克里夫蘭州立大學法學院的海事法專家史特里奧（Milena Sterio）表示，若缺乏美國正與委內瑞拉處於武裝衝突狀態的明確證據，美國實施全面封鎖很可能屬於非法。

她強調：「美國的封鎖將削弱我們批評中國封鎖台灣的能力。國際法的同一套規則適用於所有國家，美國若批評其他國家從事與自身相同行為，將顯得前後不一。」