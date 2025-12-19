美元指數持穩 日圓上漲 市場預期日本央行今將升息

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四（18日）持穩，最新公布的美國消費者物價指數（CPI）數據顯示，核心通膨率意外大幅放緩，推動美元指數一度走弱。日圓小幅走強，因為市場預期日本央行今（19）日將把基準利率上調至30年來的最高水準。

日圓兌美元匯率周四升值0.09%至155.55日圓兌1美元。路透指出，日本食品價格高企，讓通膨率維持在日本銀行（央行）的2%目標之上，日銀幾乎肯定會在今天將短期利率從0.5%上調至0.75%。

三井住友信託銀行駐紐約交易員Takeru Yamamoto說，日銀總裁植田和男料將維持目前對中性利率的預測不變，同時暗示仍有進一步升息的空間，「這意味著未來可能多次升息」。

美元指數周四變動不大，微漲0.06%至98.429。

美國11月核心通膨率意外放緩至逾四年新低，經濟學家懷疑這個數據可能因政府停擺而失真。美國勞工統計局周四公布的數據顯示，11月剔除波動性較大的食品和能源的核心CPI年增2.6%，11月整體CPI年增率則為2.7%。

道明證券策略師Jayati Bharadwaj表示，由於政府停擺造成的干擾和對數據計算的質疑，周四金融市場對最新通膨數據的反應較為溫和，這份報告應該不會導致聯準會（Fed）官員的立場發生重大變化。

歐元兌美元匯率周四下跌0.1%，至1.1725美元兌1歐元。歐洲央行如預期連續第四次維持利率不變，目前歐元區通膨率徘徊在目標水平附近。

三菱日聯金融集團的經濟學家在報告中寫道，「考慮到近期的形勢發展，我們已取消了明年最後一次降息25個基點的預測，現在預期歐洲央行將維持利率不變」，「與聯準會不同，歐洲央行的政策利率已更接近中性水準。利差收窄支持我們對於歐元兌美元明年將升破1.20的預測」。

巴克萊分析師Mariano Cena在投資人報告中也說，「我們仍預期歐洲央行未來兩年將維持利率不變，風險傾向於降息而非升息」。

英鎊在英國央行今年第四次降息後上漲，兌美元升值0.09%，報1.33846美元兌1英鎊。市場現在推遲了英國央行進一步寬鬆政策的預期，下一次降息時間從決議前的明年4月延至6月。

Investec外匯交易員Tom Priscott表示，利率市場減少了對英國央行進一步放寬政策的押注，英國央行總裁的談話提到進一步降息的空間越來越有限。隨著交易員重新調整對2026年的預期，英鎊可能還有進一步上漲空間。