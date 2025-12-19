快訊

美國小飛機墜毀釀七死！56歲傳奇車手一家人遇難

福特認賠退出純電市場 汽車業醞釀回到大燃油時代？

路邊擺攤賣蘭花阿伯的1張交通紅單 竟意外讓朴子整座城暖了起來

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Meta執行長祖克柏11月5日在加州紅木城的Biohub影像研究所活動上發表演說。美聯社
Meta執行長祖克柏11月5日在加州紅木城的Biohub影像研究所活動上發表演說。美聯社

華爾街日報18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型，代號為「芒果」（Mango），並與該公司下一款以文字為主的大型語言模型一同開發。

知情人士透露，Meta的AI長汪滔（Alexander Wang）18日在一場公司內部的問答活動中，與產品長考克斯（Chris Cox）談及這批新一代 AI 模型。相關產品預計於2026年上半年推出。

汪滔也表示，代號「酪梨」（Avocado）的新一代文字模型，重點之一是讓模型在編碼方面表現更佳。Meta目前也正處於探索開發所謂「世界模型」（world models）的早期階段，即一種透過吸收視覺資訊來學習其所處環境的AI。

Meta今年夏天重整AI團隊，延攬汪滔領導新成立的部門「Meta超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs）。執行長祖克柏親自展開大規模招募行動，從OpenAI挖角逾20名研究人員，並組建一支超過50人的新團隊，成員涵蓋研究員、工程師及相關人員。

華爾街日報指出，影像生成已成為大型AI模型公司競逐的關鍵戰場。Meta於9月推出與新創公司Midjourney合作開發的AI影片生成器「Vibes」，OpenAI則在不到一周後推出自家AI影片生成App「Sora」。谷歌推出影像生成工具「Nano Banana」，帶動Gemini的使用成長。第三版Gemini於11月發布後，OpenAI執行長奧特曼宣布公司進入「紅色警戒」狀態，並迅速推出新版ChatGPT Images。

華爾街日報 影片 OpenAI

延伸閱讀

Google 狠招 推低成本 AI 模型

輝達推GPU 顯卡廠叫好

馬斯克力挺xAI 台廠沾光 緯創、英業達等協力廠受惠

墾丁遊客中心更新升級 導入AR、VR新科技體驗生態人文之美

相關新聞

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

路透18日分析，美國總統川普近日下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，雖象徵美方施壓的重大升級，...

TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

彭博資訊與路透19日報導，TikTok執行長周受資向員工發出備忘錄，宣布TikTok與母公司字節跳動已簽署具法律約束力的...

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

據大陸《科創板日報》報導，TikTok美國方案終於靴子落地。當地時間12月18日，TikTok CEO周受資發出內部信，...

美元指數持穩 日圓上漲 市場預期日本央行今將升息

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四（18日）持穩，最新公布的美國消費者物價指數（CPI）數據顯示，核心通膨...

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

華爾街日報18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正在開發一款以影像與影片為重點的全新人工智慧（AI）模型...

美核心CPI意外放緩至逾四年最低 經濟學家懷疑：因政府停擺失真！

美國11月核心通膨年增率創下2021年初以來最低，顯示通膨形勢意外出現改善；然而，受先前聯邦政府停擺影響，此份報告的解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。