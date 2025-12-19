英法院判宏碁華碩海信勝訴 諾基亞全球專利戰受挫

快訊

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

台灣科技大廠宏碁、華碩及中國海信在與諾基亞（Nokia）針對影像編碼技術的全球專利糾紛中，今天獲得倫敦高等法院裁定勝訴。

路透社報導，這3家公司獲得法院宣告，認定諾基亞為「有意願之授權人」（willing licensor）應會同意簽署臨時授權，直到法院最終裁定出符合「合理且無歧視」的專利授權條款為止。

法官梅洛（James Mellor）表示，這項臨時授權將要求宏碁、華碩與海信每售出一項裝置，需支付諾基亞0.365美元（新台幣12元），金額高於宏碁與華碩提出的0.03美元，但低於諾基亞主張的0.69美元。

英國法院近來開始准許當事人在案件審理期間採行短期專利授權，包括亞馬遜（Amazon）與諾基亞的爭議案，以及聯想與愛立信（Ericsson）的專利戰，這兩起案件最後都達成和解。

三星在6月與中興通訊的訴訟中也曾獲得臨時授權，不過該裁決隨後在上訴時遭到推翻。

在電信產業中，圍繞專利授權「公平、合理且無歧視」（FRAND）條款的爭議，經常引發跨國法律戰。

依據英國最高法院2020年的指標性判決，英國法院可訂定全球適用的FRAND條款，中國法院同樣具備此項權限。

然而，梅洛在判決書中指出，諾基亞已展現出「上訴的堅決意志」，包括不惜上訴至最高法院來推翻此判決。

宏碁、華碩、海信及諾基亞均未立即回應置評請求。

