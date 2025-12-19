美核心CPI意外放緩至逾四年最低 經濟學家懷疑：因政府停擺失真！

美國11月核心通膨年增率創下2021年初以來最低，顯示通膨形勢意外出現改善；然而，受先前聯邦政府停擺影響，此份報告的解讀難度提高。

美國勞工統計局週四公布數據顯示，11月剔除波動較大食品與能源的核心消費者物價指數（CPI）年增2.6%，整體CPI年增率則為2.7%。

聯邦政府此次停擺持續時間創紀錄，導致勞工統計局無法收集大量10月物價數據，不僅侷限該機構判斷11月整體通膨月度變化的能力，也使得部分經濟學家指出，年增率數據可能也受到影響。

儘管存在這些侷限，報告仍帶來一些希望：年初以來持續窄幅波動後，通膨壓力可能正在緩解。勞工統計局表示，截至11月的兩個月內，核心CPI僅上升0.2%，主要受酒店、休閒與服裝價格下跌所抑制，而家具與個人護理用品價格上漲。

但多位經濟學家指出，占CPI比重最高的住房類價格在兩個月內幾乎持平，使整體估算受到質疑。

凱投宏觀北美首席經濟學家Paul Ashworth撰寫報告說：「這或許確實反映通膨壓力實際回落，但如此突然的停滯──尤其如租金這類持續性較高的服務項目──實屬異常，在非經濟衰退時期出現這樣的情況更反常。最終結果是，我們可能要等到下月公布12月數據時，才能驗證這究竟是統計異常，還是真正的通膨趨緩。」

美國勞工統計局暫未回應評論請求。

彭博經濟研究的Anna Wong、Chris G. Collins與Troy Durie認為：「儘管我們對這份報告持謹慎態度，但確實觀察到一些通膨放緩的真實跡象，1月降息的可能性已因此上升。我們預期聯準會將在2026年累計降息100個基點。」

目前還不清楚這份CPI報告是否會動搖聯準會決策者，他們對於明年利率路徑仍意見分歧。上周，聯準會連續第三次會議降息，以防勞動市場進一步惡化。

聯準會主席鮑爾在會後表示，由於於11月12日結束的政府停擺創下史上最長紀錄，CPI數據「可能失真」。

勞工統計局指出，數據收集工作在停擺結束兩天後啟動，往常會貫穿整個月份。該機構批准延長採集時間以獲取更多資料，但部分經濟學家認為，這樣的延遲加上「黑色星期五」期間的折扣活動，可能導致數據失真。

富國銀行經濟學家在一份報告中寫道：「幾乎所有類別的價格增長皆放緩，這加深了我們對政府停擺導致數據出問題的疑慮。數據收集直至11月下旬才啟動，可能使樣本偏差超出此前預期。」

剔除食品與能源後，商品價格年增1.4%，低於8月與9月的1.5%。

借助從第三方來源取得的數據，勞工統計局得以公布部分項目的月度價格變動，包括新車、二手車與汽油價格。

新車價格上漲0.2%，前月漲幅為0.1%；二手車價格漲幅則有所放緩。鮑爾表示，若無新的重大關稅消息，預計商品通膨將在第1季觸頂。

住房成本

剔除能源的服務價格年增3%。機票與酒店住宿價格較去年同期下滑。聯準會重點關注的另一項服務類指標（剔除住房與能源成本）較2024年11月上漲2.7%，與2021年以來最小年增幅持平。

近年推升通膨的主要因素之一是住房成本，這一項占服務類最大比重。住房價格年增3%，創逾四年來最小漲幅。

CPI主要透過實地走訪全美各地零售店及服務機構，收集數千種商品價格後彙編而成，此類實地調查數據約占樣本60%，其餘價格則透過電話、網路及第三方管道取得。勞工統計局表示，採用非調查數據編制的指數數量「非常有限」。

消費者支出是經濟的主要動力。周四另一份結合通膨數據與近期薪資數據的報告顯示，實際平均時薪較上年同期增長0.8%。

另有數據顯示，美國失業救濟申請人數在前一周激增後回落，反映每年此時數據波動較大的特性。