台積電ADR結束五連跌 反彈2.79% 較台北交易溢價25.58%
台積電ADR周四（18日）結束五連跌，反彈上漲2.79%，收在284.68美元，較台北交易溢價25.58%。費城半導體指數同日上漲2.51%。
周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲65.88點或0.14%，收在47,951.85點；標普500指數上漲53.33點或0.79%，收在6,774.76點；那斯達克指數上漲313.04點，或1.38%，收在23,006.36點。
台灣加權股價指數下跌56.64點，收在27,468.53點，台積電（2330）平盤，收在1,430元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 234.50 +0.81 222.00 +5.63
中華電 CHT 128.49 -0.29 130.00 -1.16
台積電 TSM 1,795.76 +2.79 1,430.00 +25.58
聯電 UMC 50.91 +0.88 50.30 +1.20
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
