快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

美股收高 標普500指數止步四連跌 受科技股大漲和疲軟通膨數據提振

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國華爾街主要股指周四回升，受科技股大漲和疲軟通膨數據提振。路透
美國華爾街主要股指周四回升，受科技股大漲和疲軟通膨數據提振。路透

美國華爾街主要股指周四回升，數據顯示美國通膨以驚人速度降溫，提振市場對聯準會2026年進一步降息的押注，而晶片製造商美光的亮眼財測暗示人工智慧（AI）需求強勁。

道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14%，報47,951.85點；標普500指數上漲53.33點，漲幅0.79%，報6,774.76點；那斯達克指數 上漲313.04點，漲幅1.38%，報23,006.36點。

三大股指都從三周低點反彈，小型股羅素2000指數也上漲0.8%。

通膨報告顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）年漲幅低於預期。由於政府停擺43天，無法收集10月數據，勞工統計局沒有公布 CPI與上月比較的讀數。

U.S. Bank's資產管理集團資本市場研究主管Bill Merz表示：「具有建設性的CPI報告......開始進一步緩解政策制定者的壓力，使他們有可能更放心地在明年降息。我們希望看到下個月的報告延續這種趨勢，以確保停擺沒有造成太多雜音。」

另有報告顯示，美國上周初次請領失業金人數有所下降，扭轉了前一周大增的趨勢，暗示12月勞動市場狀況保持穩定。本周稍早，一份官方就業報告顯示，11月美國就業增長反彈，失業率升至4.6%。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員目前認為聯準會在3月採取鴿派政策行動的可能性為 58%。

標普指數11大類股中有六個上漲，其中非必需消費品股領漲，漲幅為1.78%。

Lululemon跳漲 3.5%，維權投資公司Elliott傳出買進這家運動服飾公司超過10億美元的股份。星巴克上漲4.9%。

科技股中，美光飆漲10.2%，受助於AI相關需求強勁，該公司給出的本季獲利預測是分析師預期的近兩倍。費城半導體指數上漲 2.6%。

甲骨文上漲 0.9%，從周三的跌勢中恢復，此前，針對Stargate資料中心的融資計畫導致股市廣泛拋售。

川普媒體與科技集團猛漲41%，此前該集團與核聚變動力公司TAE Technologies稱已同意以全股票交易方式合併，交易價值超過60億美元。

指數 美國 CPI

延伸閱讀

美11月CPI年增2.7% 低於預期

科技股回彈、美通膨降溫 歐股收高

美CPI增幅遠低於預估11月僅2.7%…凸顯通膨壓力減輕

美光財報財測雙優 台鏈振奮…法人按讚南亞科、華邦電後市

相關新聞

TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

彭博資訊與路透19日報導，TikTok執行長周受資向員工發出備忘錄，宣布TikTok與母公司字節跳動已簽署具法律約束力的...

福特認賠退出純電市場 汽車業醞釀回到大燃油時代？

美國底特律汽車大廠福特汽車本周宣布將提列195億美元的資產減損準備，並停止生產多款電動車車型，成為美國汽車業為應對川普政府的政策和電動車需求疲軟而放棄電池動力車型最顯著的例證。福特的這個逆轉決定，反映了汽車產業何種變化？

英降息1碼 ECB 利率不變

英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能進一步放緩。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率...

Google 狠招 推低成本 AI 模型

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，...

美企 IPO 市場 2026年很熱鬧 SpaceX、Anthropic 等企業為上市做準備

在歷經美國新股發行市場過去四年的起起伏伏後，銀行家和投資人正為火箭製造商SpaceX等一連串重量級企業2026年將掛牌上...

不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

儘管最新財報與年度顯示印度RRP半導體的營收為負數，且全公司僅有兩名全職員工，但股價在過去20個月狂飆了55,000%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。