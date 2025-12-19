通膨降溫提振降息展望 美股收高
美國通膨數據低於預期，提振2026年降息展望，再加上晶片製造商美光科技（Micron Technology）發布亮眼的財務指引，美股主要指數今天收漲，標普500指數終結連4黑。
道瓊工業指數上漲65.88點或0.14%，收報47951.85點。
標普500指數上揚53.33點或0.79%，收在6774.76點。
那斯達克綜合指數大漲313.04點或1.38%，收23006.36點。
費城半導體指數勁揚168.32點或2.51%，收6863.63點。
