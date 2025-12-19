川普揭露選人標準 很快會宣布 川普：Fed新主席將信奉低利率

美國總統川普17日發表全國談話時表示，他很快就會宣布下任聯準會（Fed）主席人選，而新主席會是個相信利率要低「很多」的人。Fed理事沃勒則抓準時機，在川普準備面談他前表態，主張美國應再降息最多1個百分點。

川普對全國發表演說，盤點他上任以來的經濟成就，並表示下任Fed主席很快就會出爐，而新主席將大幅降息，房貸利率將進一步下降。

上周他接受華爾街日報訪問時還說，他認為下一任Fed主席在利率政策方向上，應該徵詢他的意見。被問及希望一年後利率水準為何時，川普回答：「1%，甚至可能更低。」

當時他還提到，傾向選擇前Fed理事華許或國家經濟委員會主任哈塞特，出任下一任Fed主席，並透露華許是他心中首選。

川普預定17日要面談沃勒，而沃勒在接受川普面談前，在耶魯大學執行長峰會上警告，美國就業成長如今已「趨近於零」，「這並非健康的勞動市場」，但「我完全沒看到任何證據顯示通膨預期正在升溫」，他說：「我們距離中性利率可能還有50到100個基點。我們仍有空間，可以進一步降息。」

但他也說，「我們並未看到就業大幅下滑或勞動市場崩跌，只是持續緩步走軟。因此我們可以按部就班降息，我不認為需採取任何激烈手段 。」