美CPI增幅 遠低於預估 11月僅2.7% 凸顯通膨壓力減輕

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國通膨壓力明顯減輕，11月整體物價指數增幅2.7%，低於市場預期。路透
美國通膨壓力明顯減輕，11月整體物價指數增幅2.7%，低於市場預期，核心消費者物價指數CPI）年升幅縮小到2021年初以來最低水準，且遠低於預估。經濟學者認為這份CPI數據對聯準會（Fed）2026年的利率決策影響不大，關鍵仍在於明年元月初將公布的12月就業報告。

美股三大指數早盤受此消息激勵，全面上漲。

美國CPI走勢
美國勞工統計局18日公布，11月整體CPI比去年同期僅上升2.7%，低於預估的3.1%。剔除能源和食品價格的核心CPI年升2.6%，也低於預估的3.0%升幅；而且勞工統計局還這特別公布，11月核心CPI和9月相比，僅上升0.2%。倒是和10月相比的CPI月升幅未公布，因為政府關門使10月的物價數據有所缺漏。

政府停擺不僅導致10月CPI取消發布，而且也讓11月的數據比較晚才蒐集。部分經濟學家指出，黑色星期五的折扣，可能扭曲了數字。Fed主席鮑爾上周也曾說，由於政府關門，CPI數據「可能有所扭曲」。

勞工統計局則說，11月通膨升幅縮小可能是「技術性」因素所致，「不能對數據使用者提供具體的指引」。

從少數公布的細項來看，排除食品和能源的商品價格，年升1.4%，較8、9月的升幅1.5%減緩。而用第三方來源的數據可以讀出若干項目的CPI月升幅：新車月升0.2%，中古車則上升0.3%。

經濟學者指出，由於政府關門長達一個多月，勞工統計局蒐集的物價資料相當不完整，因此11月CPI數據可能將被修正。另外Fed已經於12月會議時第三度降息，顯示決策官員對通膨可能減緩已經有所掌握。目前Fed更關切的是就業是否持續走軟。

