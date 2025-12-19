快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

加密幣所一哥打造金融 App

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於17日宣布進軍預測市場與股票交易。相關服務已開始分階段推出，未來幾周將向符合資格的美國用戶全面開放。這是Coinbase迄今最大規模的轉型，全面切入零售投資版圖，要將其平台打造成全能型金融應用程式（App）。

執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）強調，Coinbase如今不只是交易加密貨幣的平台，而是交易各類資產的核心平台處。用戶未來可使用穩定幣USDC直接買賣股票。

這項布局被視為Coinbase擴大用戶黏著度、分散收入來源的關鍵一步。德意志銀行分析指出，新服務可拓展散戶與機構市場，降低對加密交易手續費的依賴。

預測市場近年快速成長，Robinhood、Gemini、Crypto.com等對手也積極布局，使競爭明顯升溫。根據CNBC引述研究機構Eilers & Krejcik報導，預測市場在體育帶動下快速成長，若法規風險未成重大阻礙，2030年前後年交易量可望逼近1兆美元，其中體育占長期成交量約44%。Coinbase同時推出機構級服務Coinbase Tokenize，協助企業將股票等傳統資產代幣化，並開放企業發行自有品牌穩定幣，擴大鏈上金融應用版圖。

美國 資產 體育

延伸閱讀

奧會主席蔡家福力挺公益 普慈共修會照亮東北角

桌球／WTT新加坡大滿貫受矚 結合旅遊景點盼增熱度

MLB／4度獲選美聯社年度最佳男運動員 大谷翔平追平紀錄

經典賽／美國隊再添1球星！ 小熊左投柏伊德自行宣布參戰

相關新聞

福特認賠退出純電市場 汽車業醞釀回到大燃油時代？

美國底特律汽車大廠福特汽車本周宣布將提列195億美元的資產減損準備，並停止生產多款電動車車型，成為美國汽車業為應對川普政府的政策和電動車需求疲軟而放棄電池動力車型最顯著的例證。福特的這個逆轉決定，反映了汽車產業何種變化？

英降息1碼 ECB 利率不變

英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能進一步放緩。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率...

Google 狠招 推低成本 AI 模型

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，...

美企 IPO 市場 2026年很熱鬧 SpaceX、Anthropic 等企業為上市做準備

在歷經美國新股發行市場過去四年的起起伏伏後，銀行家和投資人正為火箭製造商SpaceX等一連串重量級企業2026年將掛牌上...

不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

儘管最新財報與年度顯示印度RRP半導體的營收為負數，且全公司僅有兩名全職員工，但股價在過去20個月狂飆了55,000%，...

加密幣所一哥打造金融 App

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於17日宣布進軍預測市場與股票交易。相關服務已開始分階段推出，未來幾周將向符合資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。