不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

儘管最新財報與年度顯示印度RRP半導體的營收為負數，且全公司僅有兩名全職員工，但股價在過去20個月狂飆了55,000%，凸顯在半導體類股稀少的印度股市裡，舉凡能與全球人工智慧（AI）熱潮沾點邊的股票，廣大的散戶投資人就會盲目買單，連監管機構與公司本身發出示警都置若罔聞。

彭博資訊報導，RRP不久前在印度本土還鮮為人知，與半導體投資熱潮的聯繫也十分有限，但其股價仍連續149個交易日漲停，過去一年八個月的漲幅高居全球市值逾10億美元公司之冠，主要拜網絡炒作、自由流通股極少，以及印度不斷膨脹的散戶族群所賜。

但現在該股的漲勢已顯露疲態，並已受到監管機關加強關注。知情人士透露，印度證券交易委員會已開始調查RRP的股價飆升是否有潛在的違規行為。這檔市值17億美元的股票被限制每周只能交易一次，目前價位從11月7日的峰值回跌6%。

雖然RRP的股價走勢不會對整體AI概念股的上漲行情有太大影響，卻凸顯部分市場的漲幅有多麼極端，尤其是印度，當地並未有上市的晶片製造商，促使散戶投資人「來者不拒」。

印度 半導體 投資人

