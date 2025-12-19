快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

聯準會購債 增加銀行流動性

經濟日報／ 劉憶如
12月1日才剛結束為期三年的量化緊縮（QT），聯準會卻已宣布恢復購債。路透
12月1日才剛結束為期三年的量化緊縮（QT），聯準會卻已宣布恢復購債。路透

12月1日才剛結束為期三年的量化緊縮（QT），聯準會卻已宣布恢復購債：自12月12日起購買美國國庫券，金額暫定為每月400億美元，且將至少持續至明年4月15日繳稅資金需求高峰期，其後可能將金額降至200億至250億美元之間。聯準會主席鮑爾強調有別於以往購買長期公債的量化寬鬆（QE），此次聯準會著眼點並非是為了拉抬景氣，而是為了要讓銀行有充足的存款準備金；也因此，鮑爾強調這並非代表貨幣政策轉向寬鬆的意涵。

自2022年以來，聯準會持續採行量化緊縮（QT）政策，其持有的公債或不動產抵押債券到期時，聯準會不再注入資金展延，藉此收縮COVID疫情期間大量釋出的資金。三年下來，聯準會的資產負債表從2022年9兆美元的高峰，下降至目前的6.6兆美元。但隨之而來的是銀行資金水位下滑，今年以來銀行存款準備金大幅縮減，市場隔夜拆款利率更隨之升高。

當銀行資金緊俏，存款準備金有可能不足時，就往往以國庫券作為抵押，向其他銀行隔夜拆借，但附帶「收回國庫券並償還借款」之附買回條件。此時的短期拆借利率即為附買回利率（Repo rate）；附買回利率愈高，顯示銀行間資金愈緊。

2019年時，美國附買回利率曾高達10%，當時銀行流動性的短缺曾導致聯準會暫停QT，其後2020年也邁入景氣衰退。今年1月的Repo即已高達4.4%，幾乎接近10年期公債利率的4.6%；至3月時，Repo利率4.3%已較10年期公債利率為高。9月中的4.5%更已大幅高過10年期公債利率的4%，顯示極為嚴重的利率倒掛現象。Repo其後雖隨著聯準會9月降息而下降，但為防範未然，聯準會仍宣布將購買美國國庫券，以避免引發銀行流動性危機。

此外，今年12月10日，美國聯準會第三度連續降息，將聯邦資金利率下調至三年來最低的3.5%至3.75%水準；但是市場並不領情，甚至懷疑這一波美國降息循環是否已近尾聲。降息一個星期以來，美股表現不佳：道瓊及S&P500小跌之外，那斯達克下跌4%，費半甚至下跌10%；台股亦連動下跌3%。另外，美元指數僅下跌0.43%，比特幣跌幅卻達6%，這些皆顯示市場對聯準會未來持續或大幅降息，並未抱有太大希望。

即使明年5月鮑爾任期屆滿，大幅降息應該也並不如美國總統川普所希望的那麼容易。聯準會此次12月10日會議的分歧意見是過去所罕見：以這次聯準會12票的投票結果來看，雖然有九票支持降息1碼，（反對票中有兩位認為不該降息，另一位認為應降息兩碼）；但其他七位今年並未輪值的地區聯邦銀行總裁中，卻有四位藉由點陣圖，表明不贊成明年繼續降息。點陣圖更顯示所有19位聯準會官員中，有七位認為明年完全不該降息，另有四位認為即使降息，幅度也不應超過1碼。因此明年FOMC的利率決策，即使新任總裁完全認同川普大幅降息的理念，也不見得會實際發生。

不過正如同鮑爾所說的，聯準會此次決定購債，是為了確保銀行能有充足的存款準備金。附買回利率Repo今年9月15日達到4.5%時，已高於幾乎所有其他天期的公債利率（1個月期4.16%，2年期3.56%，10年期4.06%），其後即使經歷9月和10月兩次降息，12月初時的Repo利率，卻仍在4%高檔盤旋；但自聯準會宣布將購買國庫券之後，Repo已下降至3.6%；美國銀行的流動性，目前顯然已因此獲得保障。

（作者是臺灣大學財務金融系兼任教授）

聯準會 美國 鮑爾

延伸閱讀

降息後震盪加劇 操作策略 拿捏槓桿與風險控管

主席熱門人選 哈塞特：聯準會須獨立 不受川普影響

明年美元看貶 亞洲股匯有撐

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

相關新聞

福特認賠退出純電市場 汽車業醞釀回到大燃油時代？

美國底特律汽車大廠福特汽車本周宣布將提列195億美元的資產減損準備，並停止生產多款電動車車型，成為美國汽車業為應對川普政府的政策和電動車需求疲軟而放棄電池動力車型最顯著的例證。福特的這個逆轉決定，反映了汽車產業何種變化？

英降息1碼 ECB 利率不變

英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能進一步放緩。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率...

Google 狠招 推低成本 AI 模型

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，...

美企 IPO 市場 2026年很熱鬧 SpaceX、Anthropic 等企業為上市做準備

在歷經美國新股發行市場過去四年的起起伏伏後，銀行家和投資人正為火箭製造商SpaceX等一連串重量級企業2026年將掛牌上...

不顧監管機構示警 印度散戶盲目追捧 AI 股

儘管最新財報與年度顯示印度RRP半導體的營收為負數，且全公司僅有兩名全職員工，但股價在過去20個月狂飆了55,000%，...

加密幣所一哥打造金融 App

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於17日宣布進軍預測市場與股票交易。相關服務已開始分階段推出，未來幾周將向符合資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。