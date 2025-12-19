美11月CPI年增2.7% 低於預期
美國11月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%低於市場預期，使投資人樂觀認為通膨壓力可能已下降，能使聯邦準備理事會（Fed）未來推出超出華爾街預估的寬鬆政策。
美國財經媒體CNBC報導，道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）訪調經濟學家預估的年增率為3.1%。
剔除食物和能源等價格波動項目的11月核心CPI年增率為2.6%，也低於市場預估值3%。
這是涵蓋美國政府停擺期間的第一份經濟數據報告。這段期間資料蒐集作業受擾，導致原訂12月10日公布的10月CPI數據取消發布。
儘管如此，投資人仍將仔細審視這份報告，試圖找出聯準會未來貨幣政策走向的線索。
聯準會於12月政策會議宣布降息1碼（25個基點），為今年來連續第3次調降基準利率。
