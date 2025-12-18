美股早盤／通膨報喜拉抬！道瓊漲逾400點 財報激勵美光飆升近17%

在美國最新通膨數據低於預期及美光（Micron）財報亮眼帶動下，美國股市18日早盤攀升，道瓊工業指數上揚逾400點，標普500指數和那斯達克綜合指數漲逾1%。

美股標普500指數18日早盤漲1.08%，報6,793.98點，道瓊指數漲406.32點或0.85%至48,292.29點；那斯達克指數攀升至23,033.55點，漲幅達到1.5%。

美國勞動統計局（BLS）18日公布，11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.7%，漲幅小於經濟學家預估的3.1%；剔除食品與能源的核心CPI漲幅為2.6%，也小於經濟學家預期的3%。BLS原訂10日公布11月CPI，政府關門導致數據延後出爐。

美光17日公布上季經調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，營收達到136.4億美元，雙雙高於市場預期。展望本季，美光預估營收約187億美元，也優於市場預測的142億美元。美光股價18日早盤一度暴漲16.9%，報263.65美元，台積電ADR最多漲逾3%。

其他個股方面，川普媒體與科技集團18日宣布與核融合能源業者TAE Technologies達成合併協議，交易預計2026年中完成，屆時兩家公司股東將各持有約半數合併後新公司股權，川普媒體股價18日早盤勁揚近三成。

標普500指數和道瓊指數17日連續第四個交易日以跌作收，反映人工智慧（AI）題材相關主要半導體個股重挫的影響。英國金融時報（FT）17日報導，雲端基礎設施業者甲骨文（Oracle）主要投資人已退出該公司100億美元的美國密西根州資料中心計畫，甲骨文股價應聲跌逾5%。