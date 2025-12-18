美股早盤／通膨報喜拉抬！道瓊漲逾400點 財報激勵美光飆升近17%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市18日早盤上揚，反映最新通膨數據低於預期與美光財報亮眼的利多。路透
美國股市18日早盤上揚，反映最新通膨數據低於預期與美光財報亮眼的利多。路透

在美國最新通膨數據低於預期及美光（Micron）財報亮眼帶動下，美國股市18日早盤攀升，道瓊工業指數上揚逾400點，標普500指數和那斯達克綜合指數漲逾1%。

美股標普500指數18日早盤漲1.08%，報6,793.98點，道瓊指數漲406.32點或0.85%至48,292.29點；那斯達克指數攀升至23,033.55點，漲幅達到1.5%。

美國勞動統計局（BLS）18日公布，11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.7%，漲幅小於經濟學家預估的3.1%；剔除食品與能源的核心CPI漲幅為2.6%，也小於經濟學家預期的3%。BLS原訂10日公布11月CPI，政府關門導致數據延後出爐。

美光17日公布上季經調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，營收達到136.4億美元，雙雙高於市場預期。展望本季，美光預估營收約187億美元，也優於市場預測的142億美元。美光股價18日早盤一度暴漲16.9%，報263.65美元，台積電ADR最多漲逾3%。

其他個股方面，川普媒體與科技集團18日宣布與核融合能源業者TAE Technologies達成合併協議，交易預計2026年中完成，屆時兩家公司股東將各持有約半數合併後新公司股權，川普媒體股價18日早盤勁揚近三成。

標普500指數和道瓊指數17日連續第四個交易日以跌作收，反映人工智慧（AI）題材相關主要半導體個股重挫的影響。英國金融時報（FT）17日報導，雲端基礎設施業者甲骨文（Oracle）主要投資人已退出該公司100億美元的美國密西根州資料中心計畫，甲骨文股價應聲跌逾5%。

標普 美股 通膨 美光 道瓊指數

延伸閱讀

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

百億主動式 ETF 00991A 12月18日掛牌 股價逆勢走揚

美股早盤／三大指數漲跌互見 甲骨文再成AI股拖油瓶

還在股六債四？專家籲債券換成這兩種資產 報酬率直接翻倍

相關新聞

英國一座城堡價格竟和首爾公寓一戶差不多！但購屋前有件事得注意

英國一座城堡公開求售，引起了英國和南韓的房市投資人注意，因為其開價竟與倫敦和首爾的一間公寓差不多。

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季財報與本季財測都優於市場預期，並上調今年的DRAM與NAND快閃記憶體需...

美股早盤／通膨報喜拉抬！道瓊漲逾400點 財報激勵美光飆升近17%

在美國最新通膨數據低於預期及美光（Micron）財報亮眼帶動下，美國股市18日早盤攀升，道瓊工業指數上揚逾400點，標普...

英央降息1碼、歐央按兵不動 但後續再降皆有限

英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能更慢。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率不變，...

歐洲央行維持利率2%不變 符合市場預期

歐洲中央銀行今天連續第4次會議維持主要利率不變，並且預期通膨將在「中期」內穩定維持在大約2%的目標水準

美核心通膨意外放緩至「2021年初以來最低」 美股期指漲幅擴大

美國11月核心通膨年增率寫下2021年初來最低，但因先前聯邦政府停擺，導致許多數據缺漏，使統計問題變得複雜。不過交換利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。