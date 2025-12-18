歐洲央行維持利率2%不變 符合市場預期
歐洲中央銀行今天連續第4次會議維持主要利率不變，並且預期通膨將在「中期」內穩定維持在大約2%的目標水準。
法新社報導，負責為20個歐元區國家制定利率的歐洲中央銀行（European Central Bank）一如外界普遍預期，將主要存款利率維持在2%。這與近期因經濟出現降溫跡象而降息的美國聯邦準備理事會（Fed）和英格蘭銀行（Bank of England）形成對比。
近幾個月以來，歐元區通膨率已大致穩定在央行設定的2%目標水平，而歐洲對美國總統川普發動關稅攻勢的承受程度也優於最初預期，因此短期內調整利率的壓力不大。
貝倫堡銀行（Berenberg Bank）經濟學家施密特（Felix Schmidt）於歐洲央行會議前告訴法新社：「歐洲央行聖誕樹下不會令人大吃一驚。通膨已然受控，經濟成長也還可以。」
