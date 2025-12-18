美核心通膨意外放緩至「2021年初以來最低」 美股期指漲幅擴大

美國11月核心通膨年增率寫下2021年初來最低，但因先前聯邦政府停擺，導致許多數據缺漏，使統計問題變得複雜。不過交換利率市場仍顯示，市場對聯準會（Fed）明年降息的預期上調3個基點。

美國勞工統計局18日公布，剔除食品和能源價格的11月核心消費者物價指數（CPI），比去年同期上升2.6%，低於市場預估的3%，更寫下2021年初以來最低。11月整體CPI年比升幅為2.7%，也低於市場預估的3.1%。

受政府停擺影響，勞工統計局未能收集到許多10月的價格數據，導致難以確認11月整體通膨月比情況以及多個關鍵類別的物價變化，因此未公布11月的月比數據。

路透指出，11月物價升幅小於預期的一個可能因素，是數據收集的時間一直拖到月底，當時零售商都在打折促銷，因此價格不增反降。經濟學家預期12月的物價會上揚。

然而市場還是樂見通膨放緩的數據，報告發布後，美股期指擴大漲幅，道瓊期指目前漲0.5%，那斯達克100期指更漲逾1%，美元和美債殖利率則走低。