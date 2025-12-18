快訊

美國通膨降溫報喜…台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

耶誕節也有雨？2波東北季風影響 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」

美核心通膨意外放緩至「2021年初以來最低」 美股期指漲幅擴大

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
市場還是樂見通膨放緩的數據，報告發布後，美股期指擴大漲幅，道瓊期指目前漲0.5%，那斯達克100期指更漲逾1%。（路透）
美國11月核心通膨年增率寫下2021年初來最低，但因先前聯邦政府停擺，導致許多數據缺漏，使統計問題變得複雜。不過交換利率市場仍顯示，市場對聯準會（Fed）明年降息的預期上調3個基點。

美國勞工統計局18日公布，剔除食品和能源價格的11月核心消費者物價指數（CPI），比去年同期上升2.6%，低於市場預估的3%，更寫下2021年初以來最低。11月整體CPI年比升幅為2.7%，也低於市場預估的3.1%。

受政府停擺影響，勞工統計局未能收集到許多10月的價格數據，導致難以確認11月整體通膨月比情況以及多個關鍵類別的物價變化，因此未公布11月的月比數據。

路透指出，11月物價升幅小於預期的一個可能因素，是數據收集的時間一直拖到月底，當時零售商都在打折促銷，因此價格不增反降。經濟學家預期12月的物價會上揚。

然而市場還是樂見通膨放緩的數據，報告發布後，美股期指擴大漲幅，道瓊期指目前漲0.5%，那斯達克100期指更漲逾1%，美元和美債殖利率則走低。 

相關新聞

英國一座城堡價格竟和首爾公寓一戶差不多！但購屋前有件事得注意

英國一座城堡公開求售，引起了英國和南韓的房市投資人注意，因為其開價竟與倫敦和首爾的一間公寓差不多。

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季財報與本季財測都優於市場預期，並上調今年的DRAM與NAND快閃記憶體需...

英央降息1碼、歐央按兵不動 但後續再降皆有限

英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能更慢。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率不變，...

歐洲央行維持利率2%不變 符合市場預期

歐洲中央銀行今天連續第4次會議維持主要利率不變，並且預期通膨將在「中期」內穩定維持在大約2%的目標水準

美核心通膨意外放緩至「2021年初以來最低」 美股期指漲幅擴大

美國11月核心通膨年增率寫下2021年初來最低，但因先前聯邦政府停擺，導致許多數據缺漏，使統計問題變得複雜。不過交換利率...

因應經濟走疲通膨放緩 英國央行降息1碼至3.75%

數據顯示英國通膨放緩速度超出預期和經濟持續疲弱之際，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天...

