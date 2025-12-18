因應經濟走疲通膨放緩 英國央行降息1碼至3.75%

數據顯示英國通膨放緩速度超出預期和經濟持續疲弱之際，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England，BOE）今天宣布調降基準利率1碼至3.75%，為4個月來首度降息。

綜合法新社和美聯社報導，英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）表示：「我們已度過近來的通膨高峰且通膨持續下滑，因此調降（基準）利率。」

英國央行這次降息幅度符合外界預期，且寫下2023年2月來最低利率水準。歐洲中央銀行（ECB）預計今天稍後公布利率決策。

另據美聯社報導，英格蘭銀行貨幣政策委員會今天以5票比4票的差距決議降息1碼（0.25個百分點）。

英國國家統計局（ONS）昨天發布聲明指出，11月消費者物價指數（CPI）年增率自10月的3.6%降至3.2%，低於市場預估值3.5%；這項數據為決策官員提供降息空間。

本週稍早公佈的統計資料顯示，英國勞動市場疲軟，失業率攀升至5.1%，為2021年1月以來最高。