英國一座城堡價格竟和首爾公寓一戶差不多！但購屋前有件事得注意

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘇格蘭拉姆島上的金洛克城堡正以70萬英鎊價碼求售，相當於倫敦和首爾一間公寓的價格。圖／網路照片
英國一座城堡公開求售，引起了英國和南韓的房市投資人注意，因為其開價竟與倫敦和首爾的一間公寓差不多。

朝鮮日報報導，刊登在英國每日郵報上、位於蘇格蘭拉姆島（island of Rùm）上的金洛克城堡（Kinloch Castle），正以70萬英鎊（93.4萬美元，或13億韓元）價碼求售，相當於倫敦一間公寓套房的價格，也和截至今年10月的首爾平均公寓價格相仿。

這座城堡的面積約9,300坪（3萬平方公尺），共有20間臥房、九間浴室和七間客廳，另外還有一間宴會廳、藏書室和撞球間，並保存著19世紀的美術品和全世界的收藏品。

不過，儘管這座城堡看起來似乎「俗擱大碗」，但其龐大的購屋後成本可能會是問題。當地房仲估計，這座城堡若要重新整修成自住或民宿用，將至少要花上1,000萬英鎊的整修費用。此外，拉姆島的地理限制也可能會讓人想打退堂鼓，該島並未與本土連接，只有坐船才能到達。

公寓 英國 首爾 套房 投資人

