快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
記憶體晶片製造商美光（Micron）表示，供給吃緊狀況可能延續至2026年之後。路透
記憶體晶片製造商美光（Micron）表示，供給吃緊狀況可能延續至2026年之後。路透

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季財報與本季財測都優於市場預期，並上調今年的DRAM與NAND快閃記憶體需求長預估，更暗示明年的人工智慧（AI）記憶體供應已全賣光，預估記憶體短缺將延續到2026年之後，展望全面樂觀，激勵股價在美股盤後暴漲逾10%。

美光公布，截至11月27日的年度第1季（上季）營收年比激增57%至136億美元，淨利年比暴增180%至52.4億美元，經調整後每股盈餘（EPS）4.78美元，都高於市場預期。

其中，上季雲端記憶體事業銷售年增一倍至52.8億美元，核心的資料中心銷售則年增4%到23.8億美元。

展望本季，美光預估營收將約為187億美元，經調整後EPS為8.42美元，經調整後毛利率67%，也都遠高於華爾街預測。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，資料中心運算能力提高，正帶動高效與高容量記憶體及儲存的需求激增，伺服器單位需求已大幅增強。美光預估，今年全年伺服器單位成長率將處於10%-20%區間的上緣，高於之前預估的10%，且明年伺服器需求將維持強勁。

梅羅塔說，記憶體晶片需求高到供應跟不上，「我們相信在可預見的未來，整體產業供應仍將遠低於需求」，「持續強勁的產業需求，加上供應受限，都促成市場情勢緊俏」，「我們預期這些情勢將持續到2026年之後」，預料美光今年度（今年9月初-明年8月底）的業績將更強。

美光表示，明年的高頻寬記憶體晶片所有供應量都已達成價格與出貨量協議，預估高頻寬記憶體（HBM）2028年的市場規模將擴大至1,000億美元，比先前的展望提前兩年。

美光也上修DRAM位元需求成長率預估至20%-30%區間的下緣，高於先前預測的10%-20%區間下緣，NAND快閃記憶體位元需求成長率也調高到10%-20%區間的上緣，也高於前估的10-15%區間，並預期明年DRAM和NAND快閃記憶體的位元出貨量成長仍將受限於產業供應。

梅羅塔透露，無法滿足所有訂單讓他感到失望，「我們只能滿足我們好幾家關鍵客戶的50%-66%需求」，「我們依然極度聚焦增產並進行必要投資」，包括提高今年資本支出至約200億美元，高於先前估算的180億美元，並將提高明年的DRAM和NAND快閃記憶體位元出貨量約20%。

成長率 華爾街 業績 美股

延伸閱讀

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

記憶體模組的霸主：威剛

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

相關新聞

AI泡沫可能被「這根針」刺破！性價比決定誰是最後贏家

人工智慧（AI）泡沫何時爆？會怎麼爆？投資人天天在問這個問題。專家認為，開源模型將是刺破AI泡沫的那根針。若鑒往可知來，...

日圓、韓元貶值原因揭曉！因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

今年美國人工智慧（AI）題材股魅力無法擋，以至於對全球市場產生一種出人意料的影響：牽動亞洲貨幣貶值。從日本公債殖利率趨升...

嗅到次貸危機 地產富豪：資料中心尚無大型成功出場案例

Leon資本集團創辦人迪里昂（Fernando de Leon）曾看出一些次貸危機即將爆發的早期跡象，也善於處理銀行手上...

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季財報與本季財測都優於市場預期，並上調今年的DRAM與NAND快閃記憶體需...

AI支出疑慮升高 亞股隨美股跌勢多收低

美國科技公司大舉投資人工智慧（AI）引發的疑慮持續影響投資人信心，亞股今天隨美股跌勢多收低

向德、義等國車商屈服？歐盟撤銷2035年燃油新車禁令 新規一次看

歐盟執委會16日公布新方案，允許販售油電混合車、調降車輛減排目標等，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策，被視為向德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。